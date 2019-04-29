馬崗漁村登錄聚落建築群公聽會 居民盼文化保存

2019-04-29 22:55 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



東北角貢寮極東村落「馬崗村」石頭屋傳承百年，有部分地主有意收回由開發建商進駐投資，為保全歷史悠久的漁村聚落，居民向政府申請登錄聚落建築群，新北市文化局今舉行公聽會，現場居民除擔憂日後修繕問題外，多數人贊成文化保留。但地主批評申請人不乏佔用他人土地者，文資法不應作為土地糾紛「護身符」。

馬崗村是台灣本島極東村落，聚落有半數建築是石頭屋構造，據耆老口述，建築歷史可追溯到清代；聚落北端則是全台灣生長最多綠藻的馬崗潮間帶，村民長年依海維生，但居民只有地上權，土地由地主所有。

建商已向居民提出拆屋還地訴訟，目前在基隆地方法院進行準備程序。「從阿祖的阿祖就留到現在，超過九代」，為避免古樸石頭屋恐遭拆除，有居民依《文化資產保存法》向新北市政府文化局申請登錄聚落建築群。

文化局依《聚落建築群登錄廢止審查及輔助辦法》相關規定，先於去年12月22日辦理現場勘查，今下午2點30分在馬崗市民活動中心舉行暫定古蹟「馬崗漁村聚落」登錄聚落建築群案公聽會，以適時公開資訊、提供專業諮詢並收集、處理在地居民意見。

咖啡店老闆游伯軒表示，除保存現有建物外，應修復破損石頭屋，「石頭屋是居民存在的痕跡」因此它必須要存在。保存文化，不僅僅是建築物，人、食、衣、住、行都是文化，包括現役海女、採集、捕魚及航行等技術，都應展示或教學傳承。另外，傳統宗教儀式也需要保留。

他說，村內出現一些謠言，希望政府單位能闢謠。像是聚落登陸之後，能否繼續從事漁業活動？房屋翻修能否裝潢？交易買賣？

有居民擔心無法修繕房屋，而漁業代表也提出疑問，將漁港、潮間帶劃入，漁船是漁民生命財產，風災後會馬上維護，以後會不會造成修繕時間拖延？潮間帶會不會有捕魚限制？希望帶來助益、保障漁民經濟。

文化局人員解釋，之後房屋要怎麼修善都可以討論。基本上是希望以原貌保存方式登錄，至於空間拓展等，政府都可以再協助諮詢處理方式。

何姓地主代理人則表示，極力反對本地區登錄為聚落建築群，依照文資法相關規定，一旦登錄之後，地上建物不能增建、改建、修繕、遷移或其他外型變更、管理維護、再利用等都需要主管機關核准。處理方式不同一般建物，無法依自己喜好規劃、處分，已經嚴重影響到憲法財產權之保障。