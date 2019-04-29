北美館擴建案交通、環保規畫不足 環評會駁回

2019-04-29 18:54 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市府去年宣布擬斥資53億元擴建市立美術館打造台北當代藝術園區，北美館擴建案今於市府首度進行環境影響評估審查，但環評委員會認為，說明書有缺乏交通影響評估與對策、預計取得綠建築水準較低等問題而駁回，並要求文化局補充修正後重新送審。

花博美術園區的北美館，北市府打算擴建二館，6.2公頃開發基地位北美館南邊、中山北路與民族東路旁，將興建地上1層、地下兩層建物，總樓地板面積約4.7萬平方公尺，地上層將是有展演空間的美術館、地下層則為停車場，原預估2022年完工啟用，但因基地鄰近國定圓山考古遺址需釐清遺址範圍，讓擴建案出現變數。

文化局表示，文資委員會審議在3月中通過考古試掘計畫，14個試掘點目前已經有5處完成挖掘，初步尚未發現基地含史前文化層，但完整報告最快仍要等7月底才出爐。

擴建案環評說明書目前規劃交通車流問題透過停車場解決，為避免塞車將出入口分設於新生北路、民族東路分流；治洪規畫則把治洪池設於地下，預計地面層未來要恢復成原有公園樣貌供民眾使用，景觀植栽則採用大量喬木，另包含雨水回收、取得銀級綠建築等環保規畫。

針對擴建案規畫，環評委員黃台生說，民族東路流量大，若遇到尖峰時段，可能會讓塞車情況更加嚴重，也應規畫如何吸引民眾多搭捷運等大眾運輸，並設計接駁服務，現行規畫卻沒有評估設計。

交通局也指出，交通影響評估在環說書裡應是必備項目，就算現在只是先期規畫，也應該明確說明推估內容，只寫「後續處理」並不妥。

委員歐陽嶠暉則認為地下設治洪池需機械排水費電，應考慮改為地上景觀治洪池，不僅可多元利用也省電，而銀級綠建築目標有點低，應該設定為黃金級。而駱尚廉也認為銀級綠建築目標太保守。