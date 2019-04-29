台北波麗士助自閉兒圓夢 小學開講促校安

2019-04-29 18:47 中央社 台北29日電



台北市警察局松山分局特別舉辦「波麗士」戶外教學參訪活動，讓自閉兒學童搭乘重型機車和穿防彈衣，體驗警務工作；文山第一分局則前進校園宣導，強化學童婦幼安全觀念。

松山分局今天發布新聞稿表示，轄內台北市自閉兒社會福利基金會經營管理慈祐發展中心為讓學子們體驗警察工作的辛勞，26日共同合作舉辦「波麗士」戶外教學參訪活動，活動內容主要透過交通實務經驗分享和親身體驗警用裝備為主。

活動過程中，松山分局親善大使細心、生動講解警察工作的種類，同時也宣導各種民眾常遇到危害的情境，以及如何避免被害的相關措施。

此外，在松山分局員警帶領下，讓這些「一日波麗士」們親身體驗乘坐大型重型機車和穿著防彈衣，面對這些新鮮事物，學員們不時好奇發問「子彈會打穿嗎」「防彈衣好重哦」，透過警務工作體驗，更加能體會警察執行勤務的辛勞一面。

另為加深校園師生婦幼安全及校園安全維護觀念，台北市警察局文山第一分局轄下復興派出所，今天也特地派員到台北市中山小學舉辦婦幼安全宣導和校園安全維護演說。

文山一分局表示，有鑒於小學校園於下課後及夜間時段，較易發生婦幼相關案件，課堂上透過發送宣導品和進行有獎徵答活動，加強宣導及灌輸學童自我保護觀念及具體作法。

其中，像是若遇到陌生人搭訕或求援時，切勿輕易允諾，應轉向師長求助；在外玩耍時應結伴同行，避免落單，且謹記求助電話，遇到緊急狀況可及時求援；最後還利用實際案例影片和學校師生分享、講解，強化其婦幼安全觀念。