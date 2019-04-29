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4年4億元！新北技職三箭計畫正式啟動

2019-04-29 18:00聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北技職教育再進化，新北市教育局今於汐止樟樹國際實創高級中學舉辦「新北探職New CHOICE」啟動儀式，打造國小5、6年級到國中三年「5年一貫、全面探職」的職業試探機會，新北市長侯友宜也出席啟動儀式，除了與學生一同參與雙語職探體驗，還表示要推動4年4億的技職三箭計畫。

侯友宜表示，技職教育對學生來說，職探教育是最重要的一環，因此，他準備投下4年4億元來發展，原本參與這個計畫的只有15所學校，今啟動典禮對中，又加入了25所公立實驗技術學校，共40所，在職業探索翻倍計畫中，提供國小5、6年級到國中，共288所學校學生「5年一貫、全面探職」的職業試探機會。

而技職三箭包含職探、雙語、新產業。除了職探外，會在實作探索中加入雙語，而第三箭則是產業、學術界及政府等需一起配合，讓學生不管在工廠或是實創基地也好，都可以學以致用，讓他們清楚知道，未來技職教育職業路線哪裡可以走。

另外，透過「CHOICE」職業試探的六個步驟，包含改變（Change）、動手（Hand）、開展（Open）、想像（Image）、連結（Connect）以及投入（Engage），並結合培養規劃職涯的概念，了解就業市場的實質內涵，透過跨局處合作提供新北市完整的職業試探體驗，正式在國中小實踐產官學三方跨界合作的職業試探教育。

侯友宜表示，「強化國中小職能探索」是新北市教育最重要的政策之一，為讓技職教育5年一貫向下扎根，更因應新興科技（如AI 、Big Data 、IoT）的發展，提供每年3000人以上的「新興未來產業」探索課程。

教育局則表示，為全面提升新北市技職教育品質，其中，「職業試探暨體驗教育課程架構」、「新北市國民小學職業試探暨體驗教育教學設計教師手冊」」以及「職業工作指南」等系統化的教材，都是獨創領先全國，提供學生未來國際級動力的重要基礎。

新北市長侯友宜出席汐止樟樹國際實創高級中學舉辦「新北探職New CHOICE」啟...
新北市長侯友宜出席汐止樟樹國際實創高級中學舉辦「新北探職New CHOICE」啟動儀式表示，要推動4年4億的技職三箭計畫。記者胡瑞玲／攝影
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白雲國小學生參與設計剪裁流行服飾的雙語職探體驗課程。記者胡瑞玲／攝影
白雲國小學生參與設計剪裁流行服飾的雙語職探體驗課程。記者胡瑞玲／攝影
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新北市長侯友宜與白雲國小學生一同參與雙語職探體驗。記者胡瑞玲／攝影
新北市長侯友宜與白雲國小學生一同參與雙語職探體驗。記者胡瑞玲／攝影
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新北市長侯友宜與白雲國小學生一同參與創意設計剪裁流行服飾的雙語職探體驗。記者胡瑞...
新北市長侯友宜與白雲國小學生一同參與創意設計剪裁流行服飾的雙語職探體驗。記者胡瑞玲／攝影
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新北市長侯友宜出席汐止樟樹國際實創高級中學舉辦「新北探職New CHOICE」啟...
新北市長侯友宜出席汐止樟樹國際實創高級中學舉辦「新北探職New CHOICE」啟動儀式表示，要推動4年4億的技職三箭計畫。記者胡瑞玲／攝影
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侯友宜教育局
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