4年4億元！新北技職三箭計畫正式啟動

2019-04-29 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北技職教育再進化，新北市教育局今於汐止樟樹國際實創高級中學舉辦「新北探職New CHOICE」啟動儀式，打造國小5、6年級到國中三年「5年一貫、全面探職」的職業試探機會，新北市長侯友宜也出席啟動儀式，除了與學生一同參與雙語職探體驗，還表示要推動4年4億的技職三箭計畫。

侯友宜表示，技職教育對學生來說，職探教育是最重要的一環，因此，他準備投下4年4億元來發展，原本參與這個計畫的只有15所學校，今啟動典禮對中，又加入了25所公立實驗技術學校，共40所，在職業探索翻倍計畫中，提供國小5、6年級到國中，共288所學校學生「5年一貫、全面探職」的職業試探機會。

而技職三箭包含職探、雙語、新產業。除了職探外，會在實作探索中加入雙語，而第三箭則是產業、學術界及政府等需一起配合，讓學生不管在工廠或是實創基地也好，都可以學以致用，讓他們清楚知道，未來技職教育職業路線哪裡可以走。

另外，透過「CHOICE」職業試探的六個步驟，包含改變（Change）、動手（Hand）、開展（Open）、想像（Image）、連結（Connect）以及投入（Engage），並結合培養規劃職涯的概念，了解就業市場的實質內涵，透過跨局處合作提供新北市完整的職業試探體驗，正式在國中小實踐產官學三方跨界合作的職業試探教育。

侯友宜表示，「強化國中小職能探索」是新北市教育最重要的政策之一，為讓技職教育5年一貫向下扎根，更因應新興科技（如AI 、Big Data 、IoT）的發展，提供每年3000人以上的「新興未來產業」探索課程。