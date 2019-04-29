北美館擴建環境影響說明書 環委要求修正後再審

2019-04-29 17:55 中央社 台北29日電



北市府計畫斥資新台幣53億元擴建北美館，擬在花博美術園區地下興建主要建築物，地上規劃綠地公園，今天進行環境影響說明書初稿審查；環評委員要求補充修正意見後再送審。

台北市環保局下午舉行環境影響評估審查委員會第209次會議，審查台北當代藝術園區－台北市立美術館擴建環境影響說明書初稿，多名環評委員對綠建築標章、樹保、水保等提出意見，主席吳孟玲總結時表示，開發單位文化局應依各委員及相關機關所提意見，補充修正後再送審。

北美館二館基地位於花博公園美術園區內，基地面積為6.2公頃，依開發單位規劃，建築物將採覆土式建築，地面層回復為原有公園樣貌供民眾使用，包括水池、森林步道等，並種植喬木。

開發單位指出，地下一層規劃教育空間、多形式展演廳等，地下二層規劃多媒體庫房、作品暫存區，兩層樓都設有地下停車場，並在筏基空間設雨水滯洪貯留池，綠建築標章為銀級，預計110年施工，113年完工。

環委歐陽嶠暉認為，綠建築標章應以黃金級為目標，滯洪池設置在地下則不適當，不僅消耗能源，也有風險，應可將地面上的景觀池擴大為景觀滯洪池；環委楊之遠持相同看法；環委康世芳認為，美術館建物與一般辦公大樓要求不同，規劃設計時要將標章納入考量。

環委王根樹說，該案位置臨近基隆河，地下水位相當高，必須要注意水文情況，尤其建物採覆土式建築，喬木的生長情形也要注意；環委李育明要求樹木移植與補植計畫要說清楚，地下水調查要再進一步確認。

吳孟玲說，該案開發後，在台北市具有指標性，規劃必須謹慎，包括種植的喬木種類、樹下是否安裝排水裝置等，影響甚巨。