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北市校園安檢頻傳不合格 藍議員痛批：出事誰負責

2019-04-29 16:39聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

文大大典館火災事件引發外界對於校安的關注，不過台北市議員王浩調閱資料發現，北市各級學校消防安檢不合格次數多達372次，現有199所學校中，每年都有3、4成學校的消防安檢不合格，多數學校根本就不會主動定期檢修消防設備，一旦出事誰可以負責？

根據消防局統計，2015年至2018年間，北市各國中小、高中，總計發生17件火災事件，其中國小就有8件，佔了整體校園火災的47.05％；也有超過六成以上的校園火災都是電線短路、漏電或是用電過載等電器因素引發的電器火災，發生時間多半是在上午9點至中午12點，也就是校園人數最多的時候。

王浩表示，依照消防相關法規，各級學校應該每年定期檢修消防設備，但實際對照消防安檢紀錄，近三年間，各校消防安檢不合格次數多達372次，北市消防安檢不合格次數5次以上的學校就有14所，其中甚至有部分學校，近四年來不合格的次數高達9次。

王浩說，近一步追查過去四年消防安檢不合格次數最多的前十名學校，竟有9所近四年完全沒有編列任何消防預算，在全市199學校中，也僅有22所學校曾在過去4年中編列相關消防預算，換句話說，多數學校根本就不會定期檢修消防設備。

王浩質疑，過去四年158件消防安檢不合格案件中，平均改善時間超過一個月，其中甚至有學校早在2015年3月就被發現消防設備不合格，但至今竟然都還沒有改善。

王浩痛批，如果是換作一般民間單位，早就被消防局不知道開了幾張罰單，但學校卻只是收到改善單，教育局應該要負起監督責任，否則出事誰能負責。

對此，北市教育局主任秘書陳素慧表示，學校每年都要依照消防局規定提出消防安檢的申報，原則上應該要先自我檢查，不過部分學校偷懶，直接請消防局檢查，再依據檢查結果進行改善，才會導致不合格率較高，後續會加強消防管理員的專業知能，在申報消防設備安檢前，做好自我檢查工作。

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