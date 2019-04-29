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大巨蛋為「偉大的國父」下挖10.5米？ 柯Ｐ挨轟胡說

2019-04-29 15:08聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

大巨蛋爭議至今仍未解決，不過台北市長柯文哲三月訪美演講時，談到大巨蛋問題，卻語出驚人地表示，大巨蛋要拆很難，是因為球場在地面下 10.5 公尺，這是因為當時大巨蛋蓋在國父紀念館對面，所以它的高度不可以超過國父紀念館，為了表示我們對世界偉人的尊敬，所以大巨蛋那個屋頂，不可以超過國父紀念館，近日接受訪問時，還說「意識形態讓人變笨」。

柯文哲的「偉人尊敬論」，立刻引發議論。不過時代力量前發言人吳崢則是在臉書上直言「柯市長，你搞錯啦」，這完全是不實的說法，大巨蛋現在還是比國父紀念館高，在今年3底召開的第521次都市審議委員會中，就已經有都審委員針對市長的錯誤認知提出發言與討論，怎麼到了現在還停留在錯誤的資訊。

吳崢還說，建議市長對外做相關發言的時候還是要建立在正確事實的基礎上，不要變成假新聞了。

台北市議員王世堅今在議場質詢時則是痛批，明眼人一看就知道，大巨蛋比國父紀念館高，但柯文哲卻是睜眼說瞎話，這才是玩弄意識形態，也凸顯柯文哲的無知。

王世堅還說，柯文哲不懂就閉嘴，為什麼台北市政府32個局處，各有各的專業，為什麼任由柯文哲胡言亂語，胡作非為，為什麼當場不發言制止就算了，事後也沒有和柯文哲更新資訊。

根據體育局長李再立的說明，大巨蛋僅管下沉10.5公尺，地面上則有65公尺高度。不過王世堅表示，國父紀念館樓高僅30.4公尺，大巨蛋高度超過60公尺，已經是國父紀念館的2倍，柯文哲根本就是在鬼扯。

王世堅說，當初大巨蛋之所以採下沉式設計，是因為考量路寬、採光等規定，這和意識形態有什麼關係，簡直就是在胡說八道。

大巨蛋。圖／聯合報系資料照
大巨蛋。圖／聯合報系資料照
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大巨蛋柯文哲紀念館
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