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國寶級布袋戲首次結合科普實驗 台下學生超興奮

2019-04-29 13:43聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

傳統布袋戲也能結合科普實驗！2019臺灣科普環島列車今巡迴到新北市板橋站，進行台北市與新北市交接儀式。新北市200名國小師生到板橋車站挑戰實驗，還邀請到國寶級布袋戲大師陳錫煌率領的「陳錫煌傳統掌中劇團」，演出經典戲劇《西遊記》，結合科學與傳統藝術，台下師生們看得十分專注，有學生興奮地說「跟以往看到的布袋戲不同，國語都聽得懂！」

科普環島列車已實施3年，每年會將有趣的科學實驗，乘著台灣鐵路管理局的電聯車，停靠各縣市，串聯起全國各地的科普活動。新北市教育局與淡江大學科教中心團隊合作，邀請新北200名國小師生挑戰「金彩奈奈（奈米金粒子）」、「海底花園（溶解度與滲透壓）」生活實驗。

新北市教育局主任秘書歐人豪表示，「金彩奈奈」是透過奈米金粒子大小的改變，讓溶液的顏色發生變化；另外「海底花園」則是利用生活中常見的鐵離子與人體必需的鎂離子，混合後將緩緩長出如海底般的美麗珊瑚，完成後大家也會搭上科普環島列車，一同行駛到桃園站，繼續挑戰更趣味的科學闖關。

安溪國小五年級學生楊詠筑表示，布袋戲結合西遊記的人物，帶大家認識奈米化，且利用液體來檢驗真假，在火車上做實驗，雖然有點晃，但真的超酷。另一名學生劉芮恩也說，布袋戲和以前看到的台語版本很不同，今天都聽得懂故事，且結合科普實驗真的很新奇。

陳錫煌傳統掌中劇團成員陳冠霖表示，傳統都是講閩南語、台語，為了讓小朋友也看得懂又能學到傳統文化，劇本設計上面，除了加入國語，還會保留部分台語，例如讓唐三藏講台語，孫悟空則在旁逗趣地用國語翻譯，增加興趣，好笑好玩外，還是要帶知識給小朋友。

「看布袋戲也能學到化學。」另一名劇團成員林銘文：最主要是科學的元素，劇本都要重新改過，且要著重在化學變化的時間，演練上都要算好時間，這是第一次將布袋戲與化學結合。

2019臺灣科普環島列車今巡迴到新北市板橋站，除了讓新北市200名國小師生到板橋...
2019臺灣科普環島列車今巡迴到新北市板橋站，除了讓新北市200名國小師生到板橋車站挑戰實驗，還邀請到國寶級布袋戲大師陳錫煌率領的「陳錫煌傳統掌中劇團」，演出經典戲劇《西遊記》，結合科學與傳統藝術。記者張曼蘋／攝影
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科普環島列車每年會將有趣的科學實驗，乘著台灣鐵路管理局的電聯車，停靠各縣市，串聯...
科普環島列車每年會將有趣的科學實驗，乘著台灣鐵路管理局的電聯車，停靠各縣市，串聯起全國各地的科普活動，新北200名國小師生在火車上挑戰「金彩奈奈（奈米金粒子）」、「海底花園（溶解度與滲透壓）」等實驗。圖／新北市教育局提供
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國寶級布袋戲大師陳錫煌率領的「陳錫煌傳統掌中劇團」，演出經典戲劇《西遊記》，結合...
國寶級布袋戲大師陳錫煌率領的「陳錫煌傳統掌中劇團」，演出經典戲劇《西遊記》，結合科學與傳統藝術。記者張曼蘋／攝影
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安溪國小五年級學生楊詠筑（右）及劉芮恩（左）今天與實驗作品開心合影。記者張曼蘋／...
安溪國小五年級學生楊詠筑（右）及劉芮恩（左）今天與實驗作品開心合影。記者張曼蘋／攝影
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布袋戲台語
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