北市與貝里斯首都貝爾墨潘 締結姐妹市

2019-04-29 13:18 中央社 台北29日電



台北市長柯文哲今天與貝里斯首都貝爾墨潘市長貝萊爾簽署盟約，2市締結為姐妹市，也是台北市自民國50年以來，締結的第49個姐妹市，也是中美洲國家第13個姐妹市。

貝里斯位於中美洲，今年與台灣建交30週年，首都貝爾墨潘市從未與其他城市結盟，台北市為其第一個姐妹市，雙邊未來將針對文化、貿易、環保及觀光旅遊等項目進行交流與合作。

貝爾墨潘市長貝萊爾（Khalid Belisle）致詞時先用中文說「謝謝」，表示非常高興雙邊締結為姐妹市，也是深化貝里斯與台灣邦交友誼的重要里程碑，他說，他當市長4年，出訪過其他國家，發現很多城市會遇到的問題相當類似，而他也能從不同城市找到不同學習地方。

他說，台北市的公共運輸做得非常好，值得學習；而社會中如何保障弱勢族群、年輕族群及年長者的權益，也值得思考。

柯文哲致詞時則感謝台北市議會與外交部，表示貝里斯是一個小而美的國家，具有零污染的海洋生態，還有西半球第一大堡礁，豐富的雨林生態隱藏神秘的馬雅城邦遺跡，文化多元。

柯文哲說，今年2月舉辦的台北燈節，貝里斯大使館首度共襄盛舉，推出「大藍洞」花燈造型，深受好評。

台北市秘書處資料指出，自台北市從50年與美國德州休士頓市締結姐妹市以來，至今共與35國、49個城市締結為姐妹市，另還有3個夥伴市、5個友誼市。

柯文哲上任以來，共簽署4個姐妹市，包括紐西蘭首都威靈頓、厄瓜多首都基多、聖露西亞首都卡斯翠以及貝里斯首都貝爾墨潘。