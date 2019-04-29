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30歲以前買房...北市最難 下跌最多竟然是它

新北路邊停車用行動支付 5月起繳費3次現抵10元

2019-04-29 12:20聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

交通局統計，民眾使用手機行動支付繳納停車費從3.5%，逐年成長迄今占約近10%。...
交通局統計，民眾使用手機行動支付繳納停車費從3.5%，逐年成長迄今占約近10%。記者張曼蘋／攝影
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新北市路邊停車行動支付繳費單量將邁入300萬張，為了鼓勵更多民眾使用，自5月1日起推出行動支付繳納路邊停車費優惠活動，只要是5月1日前未綁定的新車號，使用同一家行動支付繳費滿3次，第3次即可現抵停車費10元，每繳3次就直接現抵。新北市交通局表示，往年民眾到超商代繳，每張就要有4元手續費，推出此次優惠活動，預計將可再省下200萬手續費。

交通局自2016年起推出行動支付繳停車費服務，只要手機下載行動支付App，綁定車號完成設定，停車後就會收到App主動推播提醒訊息，能即時線上完成支付，不但不會逾期繳費，還可享App多重優惠，經統計民眾使用手機行動支付繳納停車費從3.5%，逐年成長迄今占約近10%。

交通局統計停車費代收來源，發現超商定點代收占78%居冠。交通局表示，顯示大部分車主多選擇到超商繳納，其次為申請金融電信業者自動代扣繳約占10%。

鍾鳴時表示，往年民眾到超商代繳，市府每張單要支付超商4元手續費，預計就要1千萬元費用，現在若改為行動支付，省下來的錢就可以拿來使用在興建戶外停車場、改善設施上；且行動支付可減少民眾繳費時間，重要的是手機能在第一時間收到通知繳費內容，可直接支付、不會漏繳，也不會因遲繳收到罰單。

交通局自5月起推出路邊停車行動支付繳費「月月抽萬元」及「首刷車滿3再送10」」雙重送活動，交通局停車營運科長許芫綺表示，「首刷車滿3再送10」，只要是5月1日前未綁定的新車號，使用同一家行動支付繳費滿3次，第3次即可現抵停車費10元，每繳費3次就現抵10元。

至於「月月抽萬元」抽獎活動，許芫綺說，只要在5月1日起至7月31日期間使用行動支付，每完成繳費一次即獲得一次抽獎機會，每月將抽出50名幸運兒，最大獎可得1萬元超商禮券。

為了鼓勵更多民眾使用，新北市交通局自5月1日起推出行動支付繳納路邊停車費優惠活動...
為了鼓勵更多民眾使用，新北市交通局自5月1日起推出行動支付繳納路邊停車費優惠活動，只要是5月1日前未綁定的新車號，使用同一家行動支付繳費滿3次，第3次即可現抵停車費10元，每繳3次就直接現抵。記者張曼蘋／攝影
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交通局自5月起推出路邊停車行動支付繳費「月月抽萬元」及「首刷車滿3再送10」」雙...
交通局自5月起推出路邊停車行動支付繳費「月月抽萬元」及「首刷車滿3再送10」」雙重送活動。記者張曼蘋／攝影
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