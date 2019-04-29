大巨蛋是東區沒落原因之一 柯P：商圈應自己找定位

2019-04-29 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



對於台北東區商圈沒落問題，台北市長柯文哲昨在臉書稱應由在地商圈告訴政府要什麼協助，而非政府去定位商圈發展；對此，柯今早受訪表示，他會這麼想是因為政府不會比業界了解市場。針對大巨蛋是否為帶衰東區商圈的原因，柯則說，是原因之一，但不是唯一原因。

柯文哲表示，他認為政府不會比業界了解市場，市府的東區振興計畫分為組織面及軟、硬體面，組織面是指仍要有地方商圈組織，東區過去生意好沒有想到要組織，現在就讓地方成立，未來具體發展方向還是要商圈組織去討論；政府是在硬體面如公園、路燈去幫忙處理，另外軟體面則可辦一些活動，與地方百貨合作把人潮引進來。

針對東區商圈的定位，柯說，依照他的經驗，還是不太贊成政府做太多的指導，例如西門町會變成現在西門町，並非政府一開始就劃定要變成青少年潮文化的重心；因此公私協力上，通常是要業界去決定要政府幫忙什麼，政府才去幫；東區的定位還是要東區商圈組織去思考。

媒體也問柯是否認為大巨蛋是帶衰東區的很大原因之一，柯則說大巨蛋一事，市府不可能放水也不會刁難廠商，按照程序走完就好了，他現在態度是當作自己是外科醫生，車禍撞得亂七八糟，可以修多少算多少，但遠雄也要認真，像上次審查，不能審查前一天資料才送進來，這個審查會過才奇怪。