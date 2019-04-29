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翻轉都市景觀 新北拆除4路橋重現天際線

2019-04-29 11:11聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

為讓陸橋走入歷史，翻轉都市景觀，位於汐止新台五路1段與連興街口的汐止連興路橋，已...
為讓陸橋走入歷史，翻轉都市景觀，位於汐止新台五路1段與連興街口的汐止連興路橋，已在4月27日的深夜拆除。圖／新北市工務局提供
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隨著時代變遷，為讓陸橋走入歷史，翻轉都市景觀，在新北市143座人行陸橋中，從4月27日起開始拆除使用路不高的人行陸橋，新北市工務局養工處表示，經過多次會勘及評估後，目前將陸續拆除汐止、蘆洲、土城、泰山等地的4座陸橋，預計今年將有8座陸橋被拆除。

新北市以人為本的交通政策，自改制升格以來，已拆除11座使用率低的人行陸橋，而這次要拆除的4座陸橋分別為汐止區連興陸橋、蘆洲區蘆中陸橋、土城區感恩陸橋及泰山區貴子陸橋。

位於汐止新台五路1段與連興街口的汐止連興路橋，已在4月27日的深夜拆除，第2階段將會在5月4日的深夜12點半拆於位於蘆洲中正路的蘆中陸橋，屆時將會從4日的晚上12點半到隔天清晨5點封閉蘆洲中正路，並進行拆除作業。

土城的感恩陸橋則會在5月18日晚間10點到隔天早上6點拆除，工程作業時將會封閉水源街與中央路2段；另外，第4座須拆除的泰山新北大道上的貴子陸橋，也預計在5月25日拆除。

養工處表示，這次拆除的4座陸橋，都是依據「新北市人行陸橋存廢SOP」程序通過評估，並由養工處、交通局及各轄區公所邀集地方民意代表、里長及附近學校會勘取得共識，同時，也蒐集民眾意見並試辦封閉改變民眾通行習慣，最後才會進行拆除工程。

為讓陸橋走入歷史，翻轉都市景觀，位於汐止新台五路1段與連興街口的汐止連興路橋，已...
為讓陸橋走入歷史，翻轉都市景觀，位於汐止新台五路1段與連興街口的汐止連興路橋，已在4月27日的深夜拆除。圖／新北市工務局提供
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