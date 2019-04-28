親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

搶救9天！花蓮418地震 重傷馬國男子過世

韓粉鳳山誓師人數又引戰 維安估最多僅這數字

侯友宜表揚59名模範母親 肯定身教言教

2019-04-28 18:39中央社 新北28日電

新北市長侯友宜今天表揚59名模範母親，薛范秀鳳高齡93歲，多數受表揚者熱心公益、刻苦持家，也以身教養育子女。有的母親照顧漸凍人或罕見疾病孩子，在破碎環境中堅忍不拔。

侯友宜表揚典禮致詞時，對於受表揚的模範母親付出一生作為典範，表達他的敬意。他也想起自己的90歲母親還在嘉義朴子生活，從小就教他在肉攤子討生活，與做人處事的道理。

侯友宜致贈表揚狀與戒指並表示，這些女性背後都有感人故事，會場看到她們帶著孩子、孫子，全家團聚享受溫馨令人感動與敬佩；他勉勵為人子女要感念母親的偉大付出，並讓長者天天開心。

受表揚者中，馬安琪擔任寄養家庭已20餘年，共照顧超過30名寄養兒少，且有一半是身心障礙、過動、癲癇、情緒障礙者，過程非常辛苦。但她視如己出，付出堅強的愛心與耐心。

吳莊參梅是宜蘭南澳鄉武塔村泰雅族人，她致力承傳編織技藝，烏來泰雅博物館員工背心出自其作品。她免費帶動族人學編織與創作，媒合平台銷售讓在地失業及弱勢婦女獲得幫助，讓年輕族人永續留存袓先文化與智慧。

周玉英是花蓮縣壽豐鄉鹽寮部落阿美族人，獨力扶養有身心障礙的4 名子女，即使生活困苦仍以愛心與耐心帶大孩子。她在都會社區中教授原住民族語，常帶著小兒子參與原民文化活動及社會服務志工，鼓勵弱勢家庭在逆境奮鬥。

中和區的許心柔，2名女兒因染色體異常罹患罕見疾病「大拇指症候群」，她表示，15年來為貼補家用每天早上揹著當時8個月大的女兒，騎機車到台北送養樂多，下午必須送孩子去早療，常被鄰居叫「養樂多媽媽」。目前大女兒在日間托育，小女兒則準備升高中。

許心柔又要照顧生病的先生，但她不怨天尤人，沒時間難過，當地里長陳炳男熱心協助政府資源，且提報模範母親，讓她非常感動。

毛姵文來自台東縣卑南鄉的排灣族，撫育6名孩子，曾在升格前的台北縣時期，擔任汐止里長及調解委員；她目前任職雙連安養中心，也推動原住民族事務，承傳原住民族文化不遺餘力。

侯友宜原住民模範母親
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

台中表揚母親和孝行楷模 受表揚者：將心比心照顧公婆

2019-04-28 16:32

與內政部達成共識 侯友宜：合力為雙北警消建社會住宅

2019-04-28 17:33

辛苦！養樂多媽媽 顧2罕病女兒不敢入睡

2019-04-28 17:32

鶯歌到大溪沉浸田園風光 樂活樹林鐵馬行登場

2019-04-28 17:31

北台南家扶推「護童者聯盟」美國隊長鋼鐵人相挺

2019-04-28 14:27

身障槌球賽開賽 侯友宜：要打造更好的輪椅夢公園

2019-04-28 12:58

搭捷運就能賞螢 北市榮星花園螢火蟲今年最多

2019-04-28 08:24

金山甘藷今年豐收 教你怎麼挑

2019-04-28 00:15

三峽碧螺春 8年級生獲特等獎

2019-04-28 00:12

推動電子支付 議員：4夜市成長0 北市府：攤商有顧慮

2019-04-27 23:51

水利處橘子軍團戰力強 蔡總統曾召見

2019-04-27 23:44

「北流來襲」 測試過關 柯文哲：會邀阿妹來跳兩場

2019-04-27 23:34

北市吟松閣整修 古蹟快變遺跡？

2019-04-27 23:31

昔日球星轉戰下水道 獻身為大台北防洪

2019-04-27 23:31

雙北迎媽祖 遶境吃平安

2019-04-27 23:28

海龜保育協會4年收容62隻 2隻誤食人造物亡

2019-04-27 18:52

北流測試演唱會 柯文哲要張惠妹來分兩場「跳」

2019-04-27 17:28

金瓜石山城裡的遶境 攝影師拍媽祖鑾轎爬樓梯奇景

2019-04-27 15:19

台中大坑步道相思樹觀景平台 360度俯瞰台中美景

2019-04-27 15:17

維納斯的蚌殼被烤了！ 新北河濱藝廊再添KUSO新作

2019-04-27 15:11

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

一張遺照兄妹情牽 椅子阿婆想要蒸蘿蔔糕祭拜哥哥

2019-04-28 07:50

綠批筏子溪造景「去台保中」盧秀燕：要找麻煩嗎？

2019-04-28 12:47

影／白沙屯拱天宮深夜「開爐」 柯文哲偕爸媽現身參加

2019-04-28 00:05

8萬4千株野百合綻放 桃園蘆竹大古山野百合花季開跑

2019-04-27 23:26

和平島公園近拍郵輪出港大驚奇 出現「就是這道光」

2019-04-27 21:32

影／真的像下雪！苗栗桐花盛開「雪花紛飛」

2019-04-27 21:37

搭捷運就能賞螢 北市榮星花園螢火蟲今年最多

2019-04-28 08:24

影／超有趣！金門辦爸爸換尿布比賽 新手爸爸手忙腳亂

2019-04-27 22:33

「竹選便當」太熱門 竹縣府有賣一推出便搶光

2019-04-28 11:59

台東成功漁民好運到 一次捕獲4條鮪魚近85萬元入袋

2019-04-27 20:43

大社工業區降編恐歇業 高雄萬名勞工為生計上街遊行

2019-04-28 12:45

媽祖生日南下拜大甲媽 柯P會顏清標用餐小酌

2019-04-28 00:06

跑步體驗「與美」的距離 今晨近9000人飽覽大鵬灣風景

2019-04-28 12:26

母校將改建高嘉瑜不捨 竟最懷念「被老師罰站」

2019-04-28 18:01

獨／大甲媽祖作客金門貢糖店1年 吸引兩岸信眾參拜

2019-04-27 21:56

影／南投朝陽宮奉祀媽祖 卻找不到這些彩繪雕刻

2019-04-27 23:31

屏縣人口 今年恐跌破82萬人

2019-04-27 23:48

「北流來襲」 測試過關 柯文哲：會邀阿妹來跳兩場

2019-04-27 23:34

墾丁推海鮮選擇指南 學者感嘆落實大不易

2019-04-28 08:23

影／總統來也一樣 清水50年肉圓店沒桌只有矮凳子

2019-04-28 12:10

影／樂師走進觀眾群中 池上春耕野餐音樂節讓人驚豔

2019-04-27 20:23

春遊台南享補助 關子嶺9家溫泉旅宿住宿再加碼500

2019-04-28 10:17

高市模範移工菲籍阿蕾妮來台11年 雇主把她當一家人

2019-04-27 22:06

苗栗縣議會25年未刪預算 今年5月大會要直播了

2019-04-28 09:13

廢棄車站用地華麗變身 將成賞櫻追火車新景點

2019-04-27 21:30

24歲青年洄游返家 自家荒地貢獻社區打造蘆竹芳草秘境

2019-04-28 13:13

烤維納斯蚌殼…河堤名畫又KUSO了

2019-04-27 23:57

宜蘭這家柑仔店學校開的 「入內請說台語」

2019-04-27 23:44

新興無人機噴藥夯 斜槓青年賺外快青農賺進百萬年薪

2019-04-28 16:37

基隆直播運動第二彈 有氧美女師帶動吸萬人次跟跳

2019-04-27 20:25

名醫贈千萬名琴予南市府 地方讚等於當地一棟透天厝

2019-04-28 17:37

金山甘藷今年豐收 教你怎麼挑

2019-04-28 00:15

六龜好集市人潮多 山茶詢問度最高

2019-04-28 13:52

影／阿里山愛情大草原 浪漫星光婚禮深情獻唱

2019-04-27 20:37

內灣首封街 戀戀桐花全國馬拉松邊跑邊賞景

2019-04-28 12:15

結合在地竹筏文化 池上南管音樂會「像演電影」

2019-04-28 09:42

亞太醫檢國際研討會 今邀副總統陳建仁演講

2019-04-27 20:12

影／花蓮玉里媽繞境 千人搶躦轎底祈福

2019-04-27 22:12

大社工業區1年產值900億 高市盼中央出面解鈴

2019-04-27 22:34

賞完桃竹苗桐花美景 螢光秘境、陸地藍眼淚在等你

2019-04-27 22:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top