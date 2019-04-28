侯友宜表揚59名模範母親 肯定身教言教

2019-04-28 18:39 中央社 新北28日電



新北市長侯友宜今天表揚59名模範母親，薛范秀鳳高齡93歲，多數受表揚者熱心公益、刻苦持家，也以身教養育子女。有的母親照顧漸凍人或罕見疾病孩子，在破碎環境中堅忍不拔。

侯友宜表揚典禮致詞時，對於受表揚的模範母親付出一生作為典範，表達他的敬意。他也想起自己的90歲母親還在嘉義朴子生活，從小就教他在肉攤子討生活，與做人處事的道理。

侯友宜致贈表揚狀與戒指並表示，這些女性背後都有感人故事，會場看到她們帶著孩子、孫子，全家團聚享受溫馨令人感動與敬佩；他勉勵為人子女要感念母親的偉大付出，並讓長者天天開心。

受表揚者中，馬安琪擔任寄養家庭已20餘年，共照顧超過30名寄養兒少，且有一半是身心障礙、過動、癲癇、情緒障礙者，過程非常辛苦。但她視如己出，付出堅強的愛心與耐心。

吳莊參梅是宜蘭南澳鄉武塔村泰雅族人，她致力承傳編織技藝，烏來泰雅博物館員工背心出自其作品。她免費帶動族人學編織與創作，媒合平台銷售讓在地失業及弱勢婦女獲得幫助，讓年輕族人永續留存袓先文化與智慧。

周玉英是花蓮縣壽豐鄉鹽寮部落阿美族人，獨力扶養有身心障礙的4 名子女，即使生活困苦仍以愛心與耐心帶大孩子。她在都會社區中教授原住民族語，常帶著小兒子參與原民文化活動及社會服務志工，鼓勵弱勢家庭在逆境奮鬥。

中和區的許心柔，2名女兒因染色體異常罹患罕見疾病「大拇指症候群」，她表示，15年來為貼補家用每天早上揹著當時8個月大的女兒，騎機車到台北送養樂多，下午必須送孩子去早療，常被鄰居叫「養樂多媽媽」。目前大女兒在日間托育，小女兒則準備升高中。

許心柔又要照顧生病的先生，但她不怨天尤人，沒時間難過，當地里長陳炳男熱心協助政府資源，且提報模範母親，讓她非常感動。

毛姵文來自台東縣卑南鄉的排灣族，撫育6名孩子，曾在升格前的台北縣時期，擔任汐止里長及調解委員；她目前任職雙連安養中心，也推動原住民族事務，承傳原住民族文化不遺餘力。