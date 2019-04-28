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辛苦！養樂多媽媽 顧2罕病女兒不敢入睡

2019-04-28 17:32聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北中和區的許心柔婚後不僅要照顧公婆及丈夫，2女兒還診斷出大拇指症候群的罕見疾病，許心柔每天費盡心力照顧家人，半夜還不敢睡覺要為女兒更換呼吸器，白天則是騎著摩托車送養樂多給客戶，她說，不知道明天會變怎麼樣，把握當下最重要。

新北社會局趁著母親節前夕在市府大禮堂舉辦2019年模範母親表揚，各區與局處單位都推薦模範媽媽接受表揚，許心柔帶著2女兒與丈夫等一家人，接受市長侯友宜表揚。

43歲的許心柔結婚後遇到公公生意失敗、中風，負起家中照顧者角色，大女兒出生後卻出現成長緩慢狀況，歷經多次開刀住院，相隔10年二女兒也出生，卻也出現與大女兒相同狀況，經過醫生診斷確診為大拇指症候群。

不僅要照顧2女兒，就連丈夫也有憂鬱症，許心柔說，女兒是遺傳性疾病，生長發育都緩慢，姊姊屬於可教育會書寫字，妹妹則是可訓練善於生活，2姐妹是不同狀況，至於丈夫雖有工作但身體狀況欠佳，幸好公司都能體諒。

一肩扛起照顧責任的許心柔擔任「養樂多媽媽」，騎著機車從新北中和到台北大安，載送養樂多到客戶家，她說，不要待在家內或是到市場花錢，只少賺微薄的幾千塊，還能夠貼補家用。

面對多方壓力，許心柔說，她也會有壓力也會哭，但2女兒看到她落淚，會一起跑來扶著她安慰，雖然女兒沒有辦法像一班孩子會幫忙做家事，起碼現在看到女兒們看到她，情緒自動平靜就是母親節最好禮物。

新北中和區的許心柔婚（左）後不僅要照顧公婆及丈夫，2女兒還診斷出大拇指症候群的罕...
新北中和區的許心柔婚（左）後不僅要照顧公婆及丈夫，2女兒還診斷出大拇指症候群的罕見疾病，許心柔每天費盡心力照顧家人，半夜還不敢睡覺要為女兒更換呼吸器，白天則是騎著摩托車送養樂多給客戶。記者王敏旭／攝影
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新北母親節憂鬱症
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