北台南家扶推「護童者聯盟」美國隊長鋼鐵人相挺

2019-04-28 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



北台南家扶中心為呼應家扶基金會倡議政府將428(Yes 兒保)訂為兒保日，今在國三東山服務區舉辦「護童者聯盟LOVE HUGS」活動，邀請來自北中南的星際義工隊夥伴以COSPLAY扮演美國隊長、鋼鐵人等組成「護童者聯盟」，喚起各界重視兒虐問題。

北家扶中心指出，今年初新北市男子因兒子買肉圓沒加辣，失控爆打兒子，而台中市父攜年幼子女燒炭造成一家四口死亡悲劇等重大社會事件，究其原因大都為主要照顧者情緒失控或缺乏親職教育所致，讓人揪心與擔憂。

今在東山休息區舉辦的「護童者聯盟」認同簽名及「LOVE HUGS 護童擁抱」挑戰獲在場民眾熱列響應，現場社工人員宣導「快樂親子五步驟-不閉打小孩」，邀請民眾一起響應「#抱抱挑戰」，用愛包圍受虐兒。

民眾也搶著與卡哇伊家扶兒保娃、COSPLAY英雄人物拍照，另為籌兒保經費在現場義賣的兒保義賣品-家扶X貓爪抓便當盒一組義賣價428元也因為可獲加贈「聚 北海道昆布鍋」套餐買一送一卷張而受到民眾歡迎。

北台南家扶兒保組社工督導洪玉華說，預防重於治療，家扶將繼續推動「兒少網絡建構網」，廣邀一般商家、學校、醫院診所、村里鄰居、警政等機構，擔任「兒保好鄰居」，加入護童者聯盟。