親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

噴槍女童案父親測謊未過？ 他否認：整件事就是意外

台東正午天空出現奇景 民眾驚呼：要選出總統了嗎？

身障槌球賽開賽 侯友宜：要打造更好的輪椅夢公園

2019-04-28 12:58聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

侯友宜說未來會和中央投入更多經費，用以規劃更適合身障者與銀髮族的運動園區。記者張...
侯友宜說未來會和中央投入更多經費，用以規劃更適合身障者與銀髮族的運動園區。記者張曼蘋／攝影
分享

「108年炬光盃身心障礙槌球邀請賽」今天在新北市樹林體育園區槌球場開賽，共有來自台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣40個隊伍參與，新北市長侯友宜也為比賽開球，祝賽事順利成功。侯友宜表示，未來會與中央投入經費給新北市板樹體育園區，將其打造更適合身障者、銀髮族的「輪椅夢公園」，以及新北市身障等賽事的好場地，不只規劃槌球比賽，未來還會有更多元比賽加入。

侯友宜表示，他擔任副市長期間就參加和關心身障者運動賽事，這裡除了槌球之外，也有羽球球場、手搖輪椅自行車等，可供身障者及銀髮族運動，其中槌球是一項特別適合身心障礙者及銀髮族的戶外運動，在草坪上運動可以幫助他們提升體能促進身心健康，近年來也吸引許多年輕人參與，希望大家都能多多走出戶外運動。

新北市體育處表示，為了讓新北市民「動健康」，規劃興建17座國民運動中心及運動公園，已營運的13座國民運動中心，截至今年3月已服務約3640萬人次，也推動一系列多元全民運動，帶市民養成規律運動習慣，未來將會持續推動運動中心2.0，以提供市民多元運動設施服務，希望讓更多障礙者及銀髮族參與戶外活動，一同打造健康樂活之都。

侯友宜今天穿著輕便服裝來為炬光盃身心障礙槌球邀請賽開球。記者張曼蘋／攝影
侯友宜今天穿著輕便服裝來為炬光盃身心障礙槌球邀請賽開球。記者張曼蘋／攝影
分享
今天共有來自台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣40個隊伍參與，現場氣...
今天共有來自台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣40個隊伍參與，現場氣氛歡樂。記者張曼蘋／攝影
分享

Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

影／台南女中儀隊拉小短裙敬禮 拿到初選冠軍

2019-04-28 13:10

搭捷運就能賞螢 北市榮星花園螢火蟲今年最多

2019-04-28 08:24

金山甘藷今年豐收 教你怎麼挑

2019-04-28 00:15

三峽碧螺春 8年級生獲特等獎

2019-04-28 00:12

推動電子支付 議員：4夜市成長0 北市府：攤商有顧慮

2019-04-27 23:51

水利處橘子軍團戰力強 蔡總統曾召見

2019-04-27 23:44

「北流來襲」 測試過關 柯文哲：會邀阿妹來跳兩場

2019-04-27 23:34

北市吟松閣整修 古蹟快變遺跡？

2019-04-27 23:31

昔日球星轉戰下水道 獻身為大台北防洪

2019-04-27 23:31

雙北迎媽祖 遶境吃平安

2019-04-27 23:28

海龜保育協會4年收容62隻 2隻誤食人造物亡

2019-04-27 18:52

北流測試演唱會 柯文哲要張惠妹來分兩場「跳」

2019-04-27 17:28

金瓜石山城裡的遶境 攝影師拍媽祖鑾轎爬樓梯奇景

2019-04-27 15:19

台中大坑步道相思樹觀景平台 360度俯瞰台中美景

2019-04-27 15:17

維納斯的蚌殼被烤了！ 新北河濱藝廊再添KUSO新作

2019-04-27 15:11

三重義天宮為媽祖慶生 捐贈護理床、消防車

2019-04-27 13:20

慶祝媽祖聖誕 三重義天宮做公益彰顯媽祖德澤

2019-04-27 13:02

雇主善待好溫暖 印尼女看護：台灣是我第二個家

2019-04-27 12:49

新北揪大家逗陣來淨灘 以行動愛地球超簡單

2019-04-27 12:20

松山慈祐宮慶媽祖聖誕 明起三天有表演、遶境

2019-04-27 11:59

快來！板橋慈惠宮媽祖祝壽遶境 晚上還發限量發財金

2019-04-27 09:55

清晨南港展覽館周邊號誌失明 竟是松鼠害的

2019-04-27 09:32

火山地質加陽明山水源 金山越冬甘藷苗今年增10萬株

2019-04-27 09:05

台北小巨蛋弘揚母愛音樂會 松山慈惠堂今明最後索票

2019-04-27 08:30

板橋慈惠宮慶媽祖聖誕 日本國寶舞團跳阿波踊舞

2019-04-27 07:43

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

注意！西濱公路新增這支測照桿 南北都可拍

2019-04-27 18:13

學校隔壁偷蓋基地台 彰化社頭居民拉布條抗議「無良」

2019-04-27 13:54

影／白沙屯拱天宮深夜「開爐」 柯文哲偕爸媽現身參加

2019-04-28 00:05

一張遺照兄妹情牽 椅子阿婆想要蒸蘿蔔糕祭拜哥哥

2019-04-28 07:50

和平島公園近拍郵輪出港大驚奇 出現「就是這道光」

2019-04-27 21:32

台中大坑步道相思樹觀景平台 360度俯瞰台中美景

2019-04-27 15:17

8萬4千株野百合綻放 桃園蘆竹大古山野百合花季開跑

2019-04-27 23:26

影／真的像下雪！苗栗桐花盛開「雪花紛飛」

2019-04-27 21:37

桃首間社宅中路二號近完工 中選戶今開心賞屋

2019-04-27 15:15

影／永貞宮媽祖換客家花布聖袍 全台首見

2019-04-27 19:30

影／超有趣！金門辦爸爸換尿布比賽 新手爸爸手忙腳亂

2019-04-27 22:33

40年前逃票過意不去 男子主動現身掏3000元超額補票

2019-04-27 17:09

北流測試演唱會 柯文哲要張惠妹來分兩場「跳」

2019-04-27 17:28

搭捷運就能賞螢 北市榮星花園螢火蟲今年最多

2019-04-28 08:24

台東成功漁民好運到 一次捕獲4條鮪魚近85萬元入袋

2019-04-27 20:43

金瓜石山城裡的遶境 攝影師拍媽祖鑾轎爬樓梯奇景

2019-04-27 15:19

媽祖生日南下拜大甲媽 柯P會顏清標用餐小酌

2019-04-28 00:06

獨／大甲媽祖作客金門貢糖店1年 吸引兩岸信眾參拜

2019-04-27 21:56

影／見到原住民 韓國瑜：煩惱都拋到九霄雲外

2019-04-27 15:36

影／朴子真人藝閣受歡迎 公所規畫明年擴大舉辦

2019-04-27 17:09

影／南投朝陽宮奉祀媽祖 卻找不到這些彩繪雕刻

2019-04-27 23:31

基隆潮境新住民嘉年華 3千人享美食配無敵海景

2019-04-27 13:51

斗六長和宮「斑鳩媽」慶生 八仙騎馬遊街

2019-04-27 13:57

配天宮媽祖繞境路線、時間不同引民抱怨

2019-04-27 16:59

這位媽祖不姓林！西屯張廖家廟今到萬和宮慶賀

2019-04-27 17:54

墾丁推海鮮選擇指南 學者感嘆落實大不易

2019-04-28 08:23

高市模範移工菲籍阿蕾妮來台11年 雇主把她當一家人

2019-04-27 22:06

影／樂師走進觀眾群中 池上春耕野餐音樂節讓人驚豔

2019-04-27 20:23

「竹選便當」太熱門 竹縣府有賣一推出便搶光

2019-04-28 11:59

烤維納斯蚌殼…河堤名畫又KUSO了

2019-04-27 23:57

馬祖近岸出現微量赤潮 藍眼淚準備進入爆量期

2019-04-27 18:05

廢棄車站用地華麗變身 將成賞櫻追火車新景點

2019-04-27 21:30

柯文哲看北流來襲 讚音樂中心工程品質不錯

2019-04-27 17:40

苗栗縣議會25年未刪預算 今年5月大會要直播了

2019-04-28 09:13

基隆組護童者聯盟 民眾愛心264響助家扶募215萬元

2019-04-27 16:26

花蓮玉里鎮觀音里長補選 6號陳金寶出線

2019-04-27 17:25

宜蘭這家柑仔店學校開的 「入內請說台語」

2019-04-27 23:44

「沒來屏東，別說到過台灣」 屏東赴韓熱力行銷觀光

2019-04-27 17:14

合唱約翰藍儂名曲 茄子蛋滅火器送北流大禮

2019-04-27 19:15

基隆直播運動第二彈 有氧美女師帶動吸萬人次跟跳

2019-04-27 20:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top