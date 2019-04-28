身障槌球賽開賽 侯友宜：要打造更好的輪椅夢公園
「108年炬光盃身心障礙槌球邀請賽」今天在新北市樹林體育園區槌球場開賽，共有來自台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣40個隊伍參與，新北市長侯友宜也為比賽開球，祝賽事順利成功。侯友宜表示，未來會與中央投入經費給新北市板樹體育園區，將其打造更適合身障者、銀髮族的「輪椅夢公園」，以及新北市身障等賽事的好場地，不只規劃槌球比賽，未來還會有更多元比賽加入。
侯友宜表示，他擔任副市長期間就參加和關心身障者運動賽事，這裡除了槌球之外，也有羽球球場、手搖輪椅自行車等，可供身障者及銀髮族運動，其中槌球是一項特別適合身心障礙者及銀髮族的戶外運動，在草坪上運動可以幫助他們提升體能促進身心健康，近年來也吸引許多年輕人參與，希望大家都能多多走出戶外運動。
新北市體育處表示，為了讓新北市民「動健康」，規劃興建17座國民運動中心及運動公園，已營運的13座國民運動中心，截至今年3月已服務約3640萬人次，也推動一系列多元全民運動，帶市民養成規律運動習慣，未來將會持續推動運動中心2.0，以提供市民多元運動設施服務，希望讓更多障礙者及銀髮族參與戶外活動，一同打造健康樂活之都。
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