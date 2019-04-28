身障槌球賽開賽 侯友宜：要打造更好的輪椅夢公園

2019-04-28 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



侯友宜說未來會和中央投入更多經費，用以規劃更適合身障者與銀髮族的運動園區。記者張曼蘋／攝影 分享 facebook

「108年炬光盃身心障礙槌球邀請賽」今天在新北市樹林體育園區槌球場開賽，共有來自台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣40個隊伍參與，新北市長侯友宜也為比賽開球，祝賽事順利成功。侯友宜表示，未來會與中央投入經費給新北市板樹體育園區，將其打造更適合身障者、銀髮族的「輪椅夢公園」，以及新北市身障等賽事的好場地，不只規劃槌球比賽，未來還會有更多元比賽加入。

侯友宜表示，他擔任副市長期間就參加和關心身障者運動賽事，這裡除了槌球之外，也有羽球球場、手搖輪椅自行車等，可供身障者及銀髮族運動，其中槌球是一項特別適合身心障礙者及銀髮族的戶外運動，在草坪上運動可以幫助他們提升體能促進身心健康，近年來也吸引許多年輕人參與，希望大家都能多多走出戶外運動。