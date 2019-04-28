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搭捷運就能賞螢 北市榮星花園螢火蟲今年最多

2019-04-28 08:24聯合報 記者劉柏均╱即時報導

台北市賞螢季今年從4月15日到5月5日，木柵萃湖區、榮星花園公園及大安森林公園，...
台北市賞螢季今年從4月15日到5月5日，木柵萃湖區、榮星花園公園及大安森林公園，都有螢火蟲復育區，圖為榮星花園今年螢火蟲最多。圖／台北市公園處提供
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台北市賞螢季今年從4月15日到5月5日，木柵萃湖區、榮星花園公園及大安森林公園，都有螢火蟲復育區，台北市公園處在大安森林公園露天音樂台舉辦「戀戀螢火蟲2019音樂會」，邀請邀請民眾一起來欣賞螢火蟲，也一起見證台北市在螢火蟲復育上的努力。

台北市副市長彭振聲表示，台北市持續在朝「生態都市」前進，今年也透過活動，讓台北市民對螢火蟲的生態習性及棲息環境更加了解，喚起民眾對環保議題的重視；他更表示，外交部前部長長陳唐山曾跟他分享，外國遊客對於能在水泥叢林的台北市，有辦法復育螢火蟲成功，在國際中被認為是一項奇蹟，這是台北市民的驕傲。

公園處長陳榮興表示，賞螢季從今年4月15到5月5日，包含木柵萃湖區、龍欣花園公園及大安森林公園，都有螢火蟲復育區，能讓台北民眾近距離欣賞到螢火蟲的美麗。

公園處提到，螢火蟲的數量，每日都會更新在公園處的螢火蟲網頁上，以最新統計的4月25日來看，螢火蟲在榮星花園公園是最多的，達203隻，接著是木柵公園，來到了99隻，再來就是大安森林公園的36隻。

今年也規畫了許多導覽活動、短片播映及課程講座供民眾報名參加，民眾可透過公園處網站查詢報名；如大安森林公園，在賞螢季的每周一、五、六、日的晚上6點30分到7點30分，都有生態導覽的活動，歡迎民眾報名參與。

公園處提醒，現在正值螢火蟲繁殖季節，呼籲民眾賞螢要保持「四不原則」，不捕捉、不干擾、不照亮、不進入水池，避免破壞到螢火蟲生態。

民眾下午聚集在大安森林公園的音樂會享受表演。記者劉柏均／攝影
民眾下午聚集在大安森林公園的音樂會享受表演。記者劉柏均／攝影
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大安森林公園的螢火蟲復育池。記者劉柏均／攝影
大安森林公園的螢火蟲復育池。記者劉柏均／攝影
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台北市副市長彭振聲出席「戀戀螢火蟲音樂會」，獻花給表演嘉賓—聲樂家簡文秀。記者劉...
台北市副市長彭振聲出席「戀戀螢火蟲音樂會」，獻花給表演嘉賓—聲樂家簡文秀。記者劉柏均／攝影
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公園處呼籲民眾，在賞螢時要保持「四不原則」，不捕捉、不干擾、不照亮、不進入水池，...
公園處呼籲民眾，在賞螢時要保持「四不原則」，不捕捉、不干擾、不照亮、不進入水池，避免破壞到螢火蟲生態。記者劉柏均／攝影
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