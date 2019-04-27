海龜保育協會4年收容62隻 2隻誤食人造物亡
新北環保局今在金山區中角灣海灘進行淨灘活動，並邀請「台灣海龜保育協會」共同參與，協會常務監事謝文宜說，近4年內北部海域收容62隻海龜，其中8成因為魚鉤、漁網、吸管等人造物而受到傷害，還有2隻海龜因為誤食人造物而死亡。
環保局說，即日起接連在新北市沿海9區舉辦春季聯合淨灘活動，今結合企業、機關、學校及環保志義工共700人參與，總共清除4.5噸垃圾及0.58噸資收物。
昌平國小六年二班導師李莉莉說，特別選在學生畢業前夕，與學生一起參加淨灘活動，透過身體力行，為地球盡一份心力。學生林群祐則說，海洋垃圾的問題不在於是否清的完，而是如何減少垃圾的產生。
謝文宜也說，2016年到2019年間北部海域收容62隻海龜，許多海龜因此受傷、死亡，希望透過淨灘活動喚起民眾落實不使用一次性塑膠產品，共同保護海龜，也守護棲息地。
環保局副局長張旭彰說，根據2018年臺灣ICC國際淨灘行動統計，海洋廢棄物前3名是寶特瓶、塑膠瓶蓋及吸管，都是無法自然分解的一次性塑膠製品，希望遊客遊憩時將垃圾一併帶走並減少使用一次性塑膠產品。
環保局指出，去年新北市淨灘高達861場，共清除約309.44公噸垃圾及37.7公噸資收物，另外有持續推動「民間企業認養海岸維護」計畫，目前有27單位認養約10.5公里的海岸，守護海岸環境。
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