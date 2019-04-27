親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

海龜保育協會4年收容62隻 2隻誤食人造物亡

2019-04-27 18:52聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北環保局今在金山區中角灣海灘進行淨灘活動，並邀請「台灣海龜保育協會」共同參與，協會常務監事謝文宜說，近4年內北部海域收容62隻海龜，其中8成因為魚鉤、漁網、吸管等人造物而受到傷害，還有2隻海龜因為誤食人造物而死亡。

環保局說，即日起接連在新北市沿海9區舉辦春季聯合淨灘活動，今結合企業、機關、學校及環保志義工共700人參與，總共清除4.5噸垃圾及0.58噸資收物。

昌平國小六年二班導師李莉莉說，特別選在學生畢業前夕，與學生一起參加淨灘活動，透過身體力行，為地球盡一份心力。學生林群祐則說，海洋垃圾的問題不在於是否清的完，而是如何減少垃圾的產生。

謝文宜也說，2016年到2019年間北部海域收容62隻海龜，許多海龜因此受傷、死亡，希望透過淨灘活動喚起民眾落實不使用一次性塑膠產品，共同保護海龜，也守護棲息地。

環保局副局長張旭彰說，根據2018年臺灣ICC國際淨灘行動統計，海洋廢棄物前3名是寶特瓶、塑膠瓶蓋及吸管，都是無法自然分解的一次性塑膠製品，希望遊客遊憩時將垃圾一併帶走並減少使用一次性塑膠產品。

環保局指出，去年新北市淨灘高達861場，共清除約309.44公噸垃圾及37.7公噸資收物，另外有持續推動「民間企業認養海岸維護」計畫，目前有27單位認養約10.5公里的海岸，守護海岸環境。

台灣海龜保育協會協會常務監事謝文宜說，近4年內北部海域收容62隻海龜，其中8成因...
台灣海龜保育協會協會常務監事謝文宜說，近4年內北部海域收容62隻海龜，其中8成因為魚鉤、漁網、吸管等人造物而受到傷害，還有2隻海龜因為誤食人造物而死亡。圖／海洋生態暨保育研究室提供
分享
新北環保局今在金山區中角灣海灘進行淨灘活動，共7百人參與，清除4.5噸垃圾及0....
新北環保局今在金山區中角灣海灘進行淨灘活動，共7百人參與，清除4.5噸垃圾及0.58噸資收物。圖／新北環保局提供
分享
新北環保局今在金山區中角灣海灘進行淨灘活動，共7百人參與，清除4.5噸垃圾及0....
新北環保局今在金山區中角灣海灘進行淨灘活動，共7百人參與，清除4.5噸垃圾及0.58噸資收物。圖／新北環保局提供
分享
台灣海龜保育協會協會常務監事謝文宜說，近4年內北部海域收容62隻海龜，其中8成因...
台灣海龜保育協會協會常務監事謝文宜說，近4年內北部海域收容62隻海龜，其中8成因為魚鉤、漁網、吸管等人造物而受到傷害，還有2隻海龜因為誤食人造物而死亡。圖／海洋生態暨保育研究室提供
分享

海龜淨灘
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

金瓜石山城裡的遶境 攝影師拍媽祖鑾轎爬樓梯奇景

2019-04-27 15:19

台中大坑步道相思樹觀景平台 360度俯瞰台中美景

2019-04-27 15:17

維納斯的蚌殼被烤了！ 新北河濱藝廊再添KUSO新作

2019-04-27 15:11

三重義天宮為媽祖慶生 捐贈護理床、消防車

2019-04-27 13:20

慶祝媽祖聖誕 三重義天宮做公益彰顯媽祖德澤

2019-04-27 13:02

雇主善待好溫暖 印尼女看護：台灣是我第二個家

2019-04-27 12:49

新北揪大家逗陣來淨灘 以行動愛地球超簡單

2019-04-27 12:20

松山慈祐宮慶媽祖聖誕 明起三天有表演、遶境

2019-04-27 11:59

快來！板橋慈惠宮媽祖祝壽遶境 晚上還發限量發財金

2019-04-27 09:55

清晨南港展覽館周邊號誌失明 竟是松鼠害的

2019-04-27 09:32

火山地質加陽明山水源 金山越冬甘藷苗今年增10萬株

2019-04-27 09:05

台北小巨蛋弘揚母愛音樂會 松山慈惠堂今明最後索票

2019-04-27 08:30

板橋慈惠宮慶媽祖聖誕 日本國寶舞團跳阿波踊舞

2019-04-27 07:43

北市公車專用道最後一哩路 補足敦化南北路另一側

2019-04-27 00:21

美食新天地／全國最高自助餐廳 母親節贈甜點

2019-04-26 23:40

新北紀錄片獎 優選12部出爐

2019-04-26 23:29

北流明年營運 市府拚收支平衡

2019-04-26 23:25

林口轉運站 規劃9條接駁路線

2019-04-26 23:25

新住民不棄身障夫 婆媳情同母女

2019-04-26 23:21

靠美容養2兒 單親爸化妝領獎

2019-04-26 23:19

測試搖滾！北流來襲音樂會首演

2019-04-26 23:19

北市最老橋齡川端橋 可望重見天日

2019-04-26 23:19

懸宕4年 北市中正橋改建 5月6日動工

2019-04-26 23:15

身障者親手做蛋糕 祝賀媽祖聖誕

2019-04-26 22:59

車格越大越好停？北市推動70公分寬的機車停車格

2019-04-26 22:20

瑞芳桐花祭登場 三路線可賞桐看煤窯

2019-04-26 20:35

銅藻侵襲北海岸 地方盼改善海漂垃圾

2019-04-26 20:34

汐止智慧溪沖刷淘空 會勘鞏固石砌護岸

2019-04-26 20:34

淡水E-YouBike暫停 議員要求替代方案

2019-04-26 20:33

大賭場藏身違章建築 新北市強制拆除

2019-04-26 20:33

北市ivoting不發小提燈 結果慘的是他們

2019-04-26 20:08

兩岸學校交流赫見共產黨員進校園？北市議員批校園被統戰

2019-04-26 19:42

人瑞饅頭爺爺 北市社會局：家屬回覆經濟尚可

2019-04-26 19:02

影／新北市紀錄片獎 12部優選片OTT、國際影展都能看到

2019-04-26 18:56

遭王浩宇指為北京政協委員 徐正文：遭惡意抹紅將提告

2019-04-26 17:09

林口公車轉運站 研擬9條接駁路線

2019-04-26 14:52

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

一生牽掛！七旬「灣生奶奶」尋見玉山竟跪地痛哭

2019-04-26 20:35

懸宕4年 北市中正橋改建 5月6日動工

2019-04-26 23:15

墾丁第一季人氣回溫 雪崩觀光觸底反彈？

2019-04-27 07:45

注意！西濱公路新增這支測照桿 南北都可拍

2019-04-27 18:13

影／難想像！市公所廚餘製堆肥 以往1個月電費20多萬元

2019-04-26 19:58

墾丁珊瑚產卵大爆發 海底星空燦爛讓人快窒息

2019-04-26 20:02

學校隔壁偷蓋基地台 彰化社頭居民拉布條抗議「無良」

2019-04-27 13:54

北市ivoting不發小提燈 結果慘的是他們

2019-04-26 20:08

玩偶資收車 繼續歡樂出任務

2019-04-26 23:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top