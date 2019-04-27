海龜保育協會4年收容62隻 2隻誤食人造物亡

2019-04-27 18:52 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北環保局今在金山區中角灣海灘進行淨灘活動，並邀請「台灣海龜保育協會」共同參與，協會常務監事謝文宜說，近4年內北部海域收容62隻海龜，其中8成因為魚鉤、漁網、吸管等人造物而受到傷害，還有2隻海龜因為誤食人造物而死亡。

環保局說，即日起接連在新北市沿海9區舉辦春季聯合淨灘活動，今結合企業、機關、學校及環保志義工共700人參與，總共清除4.5噸垃圾及0.58噸資收物。

昌平國小六年二班導師李莉莉說，特別選在學生畢業前夕，與學生一起參加淨灘活動，透過身體力行，為地球盡一份心力。學生林群祐則說，海洋垃圾的問題不在於是否清的完，而是如何減少垃圾的產生。

謝文宜也說，2016年到2019年間北部海域收容62隻海龜，許多海龜因此受傷、死亡，希望透過淨灘活動喚起民眾落實不使用一次性塑膠產品，共同保護海龜，也守護棲息地。

環保局副局長張旭彰說，根據2018年臺灣ICC國際淨灘行動統計，海洋廢棄物前3名是寶特瓶、塑膠瓶蓋及吸管，都是無法自然分解的一次性塑膠製品，希望遊客遊憩時將垃圾一併帶走並減少使用一次性塑膠產品。