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范毅舜新書介紹奇美博物館 台下擠滿粉絲

2019-04-27 17:58中央社 台南27日電

藝術家范毅舜為參觀者、讀者呈現不一樣的奇美博物館面貌。圖/奇美博物館提供
藝術家范毅舜為參觀者、讀者呈現不一樣的奇美博物館面貌。圖/奇美博物館提供
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「我這次是專程來看小五哥」一名女粉絲說。這裡是奇美博物館1樓布雷西亞廳，知名攝影師范毅舜談笑風生，和台下滿滿書迷談著「奇美：無與倫比的博物館經驗」新書創作的過程。

綽號「小五」的范毅舜，受邀著作了一本介紹奇美博物館的專書「奇美：無與倫比的博物館經驗」，他今天在奇美博物館布雷西亞廳開了講座，大談這本新書從無到有的創作過程。范毅舜自評這本新書只有70分，還有很多發展的空間。

范毅舜自評新書分數雖不高，卻無法動搖他在粉絲心中的地位，今天參加講座的人，來自全國各地，還有一群書迷包車趕來，就是要看看「小五哥」。

長居美國的范毅舜是台南人，談吐很風趣，他說，從小就喜歡塗鴉，但從未想過出國，到奇美博物館擔任駐館藝術家時，原只想出一本攝影集，沒想到卻出了一本介紹奇美博物館的專書。

范毅舜盛讚奇美博物館收藏豐富，提琴收藏更是驚人，只是台南天氣很熱，不少人穿著短褲就逛進博物館，他說，這對攝影師來說是件很痛苦的事。

范毅舜也提及和奇美創辦人許文龍相處的事，他說，他原先以為奇美博物館舊館只是許文龍的「私人玩具間」，後來知道不是那麼回事，許文龍其實是位很有趣的阿伯，這些事都沒有在書中提起，這本書只是個開始。

范毅舜的這場講座，不只自己講，也讓粉絲說及提問，范毅舜一一回答，欲罷不能，館方人員只好出面喊卡，先辦簽書會，有問題的書迷在簽書時當場問。

范毅舜是美國加州布魯克攝影學院碩士，曾受邀於美國華府參議院、德國Leica藝廊、法國尼斯AlianCoutuier藝廊、台北誠品藝廊及新光三越百貨公司藝文館舉行攝影個展。

瑞典哈蘇專業相機公司曾推崇范毅舜是全球最優秀的150位攝影家之一，他更是135相機發明者─德國徠卡（Leica）相機公司在德國總部舉行攝影個展的唯一華人。除專業攝影，范毅舜也已出版近50本著作。

范毅舜新作「奇美：無與倫比的博物館經驗」。記者周宗禎/攝影
范毅舜新作「奇美：無與倫比的博物館經驗」。記者周宗禎/攝影
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奇美博物館攝影德國
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