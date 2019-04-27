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北流測試演唱會 柯文哲要張惠妹來分兩場「跳」

2019-04-27 17:28聯合報 記者翁浩然╱即時報導

台北市長柯文哲今天下午到台北流行音樂中心表演廳出席「北流來襲」公開功能測試，了解場館在實際演唱會時運作概況與表現；被問到歌手張惠妹演場會規模大但無法在台北小巨蛋「跳」，柯文哲則說，「她（張惠妹）可以在這個地方（北流），6000人跳兩場。」

台北流行音樂中心表演廳今年2月取得使用執照，今天下午3點配合驗收作業舉辦「北流來襲」公開功能測試，邀請包含草屯囝仔、白鐵仔、黎可辰、茄子蛋、滅火器等音樂團體參與演出，檢測項目包含場館空間、硬體、聲學、噪音及動線等，由1400名民眾擔任測試員，燈光音效全都正式上陣實測。

針對出席測試演唱會感想，柯表示，他有仔細看，工程品質還不錯，未來主場館可容納6000人，承受噪音等壓力英都沒問題，今天是先用1400人測試，未來可以慢慢開始加壓，做壓力測試。

柯說，北流正式商演應是明年，在這段期間，還有電動舞台要裝進去；一個系統上線前通常會有一些小小修正，例如他不是專家聽不出聲音細節有沒有問題，應該只有專家才聽得出來。

柯表示，流行音樂可能在西餐廳演唱是幾十人，在小巨蛋則有1萬人，北流有有4個live house，分別為200人、800人、1600人規模，主場館則6000人，剛好介於中間，而北流是專為音樂表演設計，因此設備比較好，小巨蛋則是多功能，舞台設備就沒這麼好。

柯也稱北流盈虧北市要自行承擔，賺的錢還要給中央，是因中央也有出一半的錢，所以按照持股比例，沒辦法；他很希望收支平衡，但不容易，前一兩年還是要投資一些；他記得2014選前來看還是一塊平地，現在大概都快蓋好了，「所以我的執行力還是比較好」。有媒體也追問柯是否也感謝前市長郝龍斌的規畫？柯則回答「對啦，對啦」。

台北流行音樂中心表演廳今年2月取得使用執照，今天下午3時配合驗收作業舉辦「北流來...
台北流行音樂中心表演廳今年2月取得使用執照，今天下午3時配合驗收作業舉辦「北流來襲」公開功能測試，台北市長柯文哲也出席並受訪。記者翁浩然／攝影
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台北流行音樂中心表演廳今年2月取得使用執照，今天下午3時配合驗收作業舉辦「北流來...
台北流行音樂中心表演廳今年2月取得使用執照，今天下午3時配合驗收作業舉辦「北流來襲」公開功能測試。記者翁浩然／攝影
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台北流行音樂中心表演廳今年2月取得使用執照，今天下午3時配合驗收作業舉辦「北流來...
台北流行音樂中心表演廳今年2月取得使用執照，今天下午3時配合驗收作業舉辦「北流來襲」公開功能測試，邀請1400人當聽眾、測試員。記者翁浩然／攝影
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小巨蛋演唱會噪音
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