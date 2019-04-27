北流測試演唱會 柯文哲要張惠妹來分兩場「跳」

2019-04-27 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



台北市長柯文哲今天下午到台北流行音樂中心表演廳出席「北流來襲」公開功能測試，了解場館在實際演唱會時運作概況與表現；被問到歌手張惠妹演場會規模大但無法在台北小巨蛋「跳」，柯文哲則說，「她（張惠妹）可以在這個地方（北流），6000人跳兩場。」

台北流行音樂中心表演廳今年2月取得使用執照，今天下午3點配合驗收作業舉辦「北流來襲」公開功能測試，邀請包含草屯囝仔、白鐵仔、黎可辰、茄子蛋、滅火器等音樂團體參與演出，檢測項目包含場館空間、硬體、聲學、噪音及動線等，由1400名民眾擔任測試員，燈光音效全都正式上陣實測。

針對出席測試演唱會感想，柯表示，他有仔細看，工程品質還不錯，未來主場館可容納6000人，承受噪音等壓力英都沒問題，今天是先用1400人測試，未來可以慢慢開始加壓，做壓力測試。

柯說，北流正式商演應是明年，在這段期間，還有電動舞台要裝進去；一個系統上線前通常會有一些小小修正，例如他不是專家聽不出聲音細節有沒有問題，應該只有專家才聽得出來。

柯表示，流行音樂可能在西餐廳演唱是幾十人，在小巨蛋則有1萬人，北流有有4個live house，分別為200人、800人、1600人規模，主場館則6000人，剛好介於中間，而北流是專為音樂表演設計，因此設備比較好，小巨蛋則是多功能，舞台設備就沒這麼好。