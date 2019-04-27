北海岸銅藻垃圾為患漁網不敢下 金山800人淨灘

2019-04-27 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



北海岸金山萬里地區近日大批海漂垃圾夾雜銅藻在海面上漂流，影響漁港漁民進出港，尤以水尾漁港最嚴重，漁民嘆連漁網也不敢下，各沙灘都堆積大批垃圾，影響觀光景點環境，立委黃國昌服務處昨會同相關單位研商對策，動員清除。今天上午，新北市政府環境保護局也號召企業、機關學校、金山區內各里環保志工及金山區公所約800人，齊聚金山中角灣挽袖「守海洋」、「護海岸」。

新北市金山區長陳國欽說，金山區內擁有優美海岸風光，遇有蹦火仔捕魚時更是美不勝收，但常受到海洋環境汙染連帶影響，近日海潮帶來大量的海漂垃圾及銅藻堆積於沿岸海灘及港區中，情況十分嚴重。

陳國欽表示，為清除大批海漂垃圾，及響應世界地球日，今天上午發起春季淨灘活動，除實際清理海灘垃圾外，更是要呼籲社會大眾瞭解海洋汙染嚴重性，並盼可從生活中落實垃圾減量、提升環保意識及珍惜自然資源。

陳國欽說，今天淨灘活動清理金山區內部分海岸線海漂垃圾，另外，集中在水尾漁港港區中之垃圾，新北市政府漁業及漁港事業管理處已請在地漁會派員持續處理中，海灘堆積部分則將於5月1日由金山區清潔隊發起大型淨灘活動，同時函請土地管理機關財政部國有財產署派員清理。

金山區漁會總幹事朱麗鑾表示，水尾漁港垃圾數量最多，有的分布在航道，24日晚就派船隻清除撈起，持續繼續清理，但不斷又漂進來，漁船要避開才能進出，有馬尾草、漂流木及海漂垃圾，全部混在一起，是近年來量較多的一次。

漁民說，銅藻夾雜大批垃圾恐會損壞漁船動力，進出港都不敢靠近，也不敢下網，已影響生計。海委會海洋保育署在會中提出相關的監測方式與鼓勵撈捕的補助辦法，希望透過將勵讓漁船撈捕海洋垃圾。