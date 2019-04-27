親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

名嘴爆還有人要參加藍總統初選 馬英九大笑回5字

北海岸銅藻垃圾為患漁網不敢下 金山800人淨灘

2019-04-27 17:20聯合報 記者游明煌╱即時報導

北海岸金山萬里地區近日大批海漂垃圾夾雜銅藻在海面上漂流，影響漁港漁民進出港，尤以水尾漁港最嚴重，漁民嘆連漁網也不敢下，各沙灘都堆積大批垃圾，影響觀光景點環境，立委黃國昌服務處昨會同相關單位研商對策，動員清除。今天上午，新北市政府環境保護局也號召企業、機關學校、金山區內各里環保志工及金山區公所約800人，齊聚金山中角灣挽袖「守海洋」、「護海岸」。

新北市金山區長陳國欽說，金山區內擁有優美海岸風光，遇有蹦火仔捕魚時更是美不勝收，但常受到海洋環境汙染連帶影響，近日海潮帶來大量的海漂垃圾及銅藻堆積於沿岸海灘及港區中，情況十分嚴重。

陳國欽表示，為清除大批海漂垃圾，及響應世界地球日，今天上午發起春季淨灘活動，除實際清理海灘垃圾外，更是要呼籲社會大眾瞭解海洋汙染嚴重性，並盼可從生活中落實垃圾減量、提升環保意識及珍惜自然資源。

陳國欽說，今天淨灘活動清理金山區內部分海岸線海漂垃圾，另外，集中在水尾漁港港區中之垃圾，新北市政府漁業及漁港事業管理處已請在地漁會派員持續處理中，海灘堆積部分則將於5月1日由金山區清潔隊發起大型淨灘活動，同時函請土地管理機關財政部國有財產署派員清理。

金山區漁會總幹事朱麗鑾表示，水尾漁港垃圾數量最多，有的分布在航道，24日晚就派船隻清除撈起，持續繼續清理，但不斷又漂進來，漁船要避開才能進出，有馬尾草、漂流木及海漂垃圾，全部混在一起，是近年來量較多的一次。

漁民說，銅藻夾雜大批垃圾恐會損壞漁船動力，進出港都不敢靠近，也不敢下網，已影響生計。海委會海洋保育署在會中提出相關的監測方式與鼓勵撈捕的補助辦法，希望透過將勵讓漁船撈捕海洋垃圾。

立委黃國昌服務處主任郭慶霖表示，海面上發現大量垃圾，隨著海潮漂流上岸，已嚴重影響漁民船務作業及環境景觀，希望各相關單位清除，並將海漂垃圾撿拾與補助辦法提供立委辦公室公告，藉由各單位的協助，讓北海岸不為海漂垃圾所困，觀光資源永續發展。

北海岸金山萬里地區近日大批海漂垃圾夾雜銅藻在海面上漂流，影響漁港漁民進出港，尤以...
北海岸金山萬里地區近日大批海漂垃圾夾雜銅藻在海面上漂流，影響漁港漁民進出港，尤以水尾漁港最嚴重，漁民嘆連漁網也不敢下，各沙灘都堆積大批垃圾，影響觀光景點環境。圖／郭慶霖提供
分享
今天上午，新北市政府環境保護局也號召企業、機關學校、金山區內各里環保志工及金山區...
今天上午，新北市政府環境保護局也號召企業、機關學校、金山區內各里環保志工及金山區公所約800人，齊聚金山中角灣挽袖「守海洋」、「護海岸」。圖／金山區公所提供
分享
今天上午，新北市政府環境保護局也號召企業、機關學校、金山區內各里環保志工及金山區...
今天上午，新北市政府環境保護局也號召企業、機關學校、金山區內各里環保志工及金山區公所約800人，齊聚金山中角灣挽袖「守海洋」、「護海岸」。圖／金山區公所提供
分享
北海岸金山萬里地區近日大批海漂垃圾夾雜銅藻在海面上漂流，影響漁港漁民進出港，尤以...
北海岸金山萬里地區近日大批海漂垃圾夾雜銅藻在海面上漂流，影響漁港漁民進出港，尤以水尾漁港最嚴重，漁民嘆連漁網也不敢下，各沙灘都堆積大批垃圾，影響觀光景點環境。圖／郭慶霖提供
分享
今天上午，新北市政府環境保護局也號召企業、機關學校、金山區內各里環保志工及金山區...
今天上午，新北市政府環境保護局也號召企業、機關學校、金山區內各里環保志工及金山區公所約800人，齊聚金山中角灣挽袖「守海洋」、「護海岸」。圖／金山區公所提供
分享

金山漁民
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

金瓜石山城裡的遶境 攝影師拍媽祖鑾轎爬樓梯奇景

2019-04-27 15:19

台中大坑步道相思樹觀景平台 360度俯瞰台中美景

2019-04-27 15:17

維納斯的蚌殼被烤了！ 新北河濱藝廊再添KUSO新作

2019-04-27 15:11

三重義天宮為媽祖慶生 捐贈護理床、消防車

2019-04-27 13:20

慶祝媽祖聖誕 三重義天宮做公益彰顯媽祖德澤

2019-04-27 13:02

雇主善待好溫暖 印尼女看護：台灣是我第二個家

2019-04-27 12:49

新北揪大家逗陣來淨灘 以行動愛地球超簡單

2019-04-27 12:20

松山慈祐宮慶媽祖聖誕 明起三天有表演、遶境

2019-04-27 11:59

快來！板橋慈惠宮媽祖祝壽遶境 晚上還發限量發財金

2019-04-27 09:55

清晨南港展覽館周邊號誌失明 竟是松鼠害的

2019-04-27 09:32

火山地質加陽明山水源 金山越冬甘藷苗今年增10萬株

2019-04-27 09:05

台北小巨蛋弘揚母愛音樂會 松山慈惠堂今明最後索票

2019-04-27 08:30

板橋慈惠宮慶媽祖聖誕 日本國寶舞團跳阿波踊舞

2019-04-27 07:43

北市公車專用道最後一哩路 補足敦化南北路另一側

2019-04-27 00:21

美食新天地／全國最高自助餐廳 母親節贈甜點

2019-04-26 23:40

新北紀錄片獎 優選12部出爐

2019-04-26 23:29

北流明年營運 市府拚收支平衡

2019-04-26 23:25

林口轉運站 規劃9條接駁路線

2019-04-26 23:25

新住民不棄身障夫 婆媳情同母女

2019-04-26 23:21

靠美容養2兒 單親爸化妝領獎

2019-04-26 23:19

測試搖滾！北流來襲音樂會首演

2019-04-26 23:19

北市最老橋齡川端橋 可望重見天日

2019-04-26 23:19

懸宕4年 北市中正橋改建 5月6日動工

2019-04-26 23:15

身障者親手做蛋糕 祝賀媽祖聖誕

2019-04-26 22:59

車格越大越好停？北市推動70公分寬的機車停車格

2019-04-26 22:20

瑞芳桐花祭登場 三路線可賞桐看煤窯

2019-04-26 20:35

銅藻侵襲北海岸 地方盼改善海漂垃圾

2019-04-26 20:34

汐止智慧溪沖刷淘空 會勘鞏固石砌護岸

2019-04-26 20:34

淡水E-YouBike暫停 議員要求替代方案

2019-04-26 20:33

大賭場藏身違章建築 新北市強制拆除

2019-04-26 20:33

北市ivoting不發小提燈 結果慘的是他們

2019-04-26 20:08

兩岸學校交流赫見共產黨員進校園？北市議員批校園被統戰

2019-04-26 19:42

人瑞饅頭爺爺 北市社會局：家屬回覆經濟尚可

2019-04-26 19:02

影／新北市紀錄片獎 12部優選片OTT、國際影展都能看到

2019-04-26 18:56

遭王浩宇指為北京政協委員 徐正文：遭惡意抹紅將提告

2019-04-26 17:09

林口公車轉運站 研擬9條接駁路線

2019-04-26 14:52

請金山分局搬家 李永萍：柯文哲能 侯友宜一定行

2019-04-26 13:13

打磨修復舊家具再生 林口圖書館惜福開賣

2019-04-26 13:11

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01
看更多

熱門文章

一生牽掛！七旬「灣生奶奶」尋見玉山竟跪地痛哭

2019-04-26 20:35

懸宕4年 北市中正橋改建 5月6日動工

2019-04-26 23:15

墾丁第一季人氣回溫 雪崩觀光觸底反彈？

2019-04-27 07:45

影／難想像！市公所廚餘製堆肥 以往1個月電費20多萬元

2019-04-26 19:58

墾丁珊瑚產卵大爆發 海底星空燦爛讓人快窒息

2019-04-26 20:02

北市ivoting不發小提燈 結果慘的是他們

2019-04-26 20:08

人瑞饅頭爺爺 北市社會局：家屬回覆經濟尚可

2019-04-26 19:02

玩偶資收車 繼續歡樂出任務

2019-04-26 23:33

台86線受損路面封閉施工6天 駕車民眾留意改道

2019-04-27 10:32

板橋慈惠宮慶媽祖聖誕 日本國寶舞團跳阿波踊舞

2019-04-27 07:43

影／2隻烤乳豬免費吃！布袋高跟鞋教堂推「豬安心」

2019-04-27 11:06

影／女兒陪媽媽完成夢想！朴子真人藝閣重現

2019-04-27 08:18

筏子溪岸邊植栽「去台保中」？ 市府：是愛在台中

2019-04-27 13:22

車格越大越好停？北市推動70公分寬的機車停車格

2019-04-26 22:20

影／百架無人機為鹿耳門媽祝壽 民眾高呼「不過癮」

2019-04-26 23:11

快來！板橋慈惠宮媽祖祝壽遶境 晚上還發限量發財金

2019-04-27 09:55

學校隔壁偷蓋基地台 彰化社頭居民拉布條抗議「無良」

2019-04-27 13:54

台中花博虧錢誰負責？龍、燕發言人再互嗆

2019-04-26 18:44

影／彭佳嶼現「海市蜃樓」？ 他出示影片：是北海岸啦

2019-04-26 20:09

賞金針花海不用去花東 彰化虎山岩金針花海在眼前

2019-04-27 12:04

台中大坑步道相思樹觀景平台 360度俯瞰台中美景

2019-04-27 15:17

議員批高雄氣爆善款運用 韓國瑜請法制局蒐證

2019-04-26 18:59

金瓜石山城裡的遶境 攝影師拍媽祖鑾轎爬樓梯奇景

2019-04-27 15:19

影／南投老店臭豆腐飄香 征服許淑華的胃

2019-04-27 12:11

周錫瑋連署「把阿扁關回去」 傅崐萁：愛與包容最重要

2019-04-27 11:29

花博卡還剩144萬張 何去何用？

2019-04-26 23:30

雇主善待好溫暖 印尼女看護：台灣是我第二個家

2019-04-27 12:49

桃首間社宅中路二號近完工 中選戶今開心賞屋

2019-04-27 15:15

松山慈祐宮慶媽祖聖誕 明起三天有表演、遶境

2019-04-27 11:59

年年觀音生日送米助弱勢 佛祖指引讓他覺得好神奇

2019-04-27 09:43

影／見到原住民 韓國瑜：煩惱都拋到九霄雲外

2019-04-27 15:36

一家弱勢房子又燒光 台南市職業工會志工來修繕

2019-04-27 12:20

基隆潮境新住民嘉年華 3千人享美食配無敵海景

2019-04-27 13:51

這尊神農像手持的稻穗 50年保持良好

2019-04-26 23:45

斗六長和宮「斑鳩媽」慶生 八仙騎馬遊街

2019-04-27 13:57

崩壞白雪公主太可愛 布袋好美里彩繪村再現人潮

2019-04-27 08:23

兩岸學校交流赫見共產黨員進校園？北市議員批校園被統戰

2019-04-26 19:42

家種可可卻不懂 金牌巧可力得主幫小朋友解惑

2019-04-26 19:04

每年2萬遊客造訪 水雉生態國家級濕地終有自來水

2019-04-27 09:03

淡水E-YouBike暫停 議員要求替代方案

2019-04-26 20:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top