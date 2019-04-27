金瓜石山城裡的遶境 攝影師拍媽祖鑾轎爬樓梯奇景

2019-04-27 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



今天農曆3月23日是媽祖生，除了全台知名的白沙屯媽祖、大甲媽祖及北港媽祖，新北市山區的金瓜石也由在地信仰中心勸濟堂發起「金瓜石迎媽祖」；因為當地是山區，扛轎會經過上上下下階梯，途中也穿越市定古蹟金瓜石礦業圳道及圳橋，畫面和氛圍很特殊，成為攝影好手喜歡捕捉的慶典。

金瓜石迎媽祖已經有百年歷史，是在地人最熟悉、參與度最高的民俗慶典之一，它的起源可追溯至日治時期，當時由日本人舉辦的「山神祭」慶典，與台人舉辦的「迎媽祖」，會在同一天舉行。隨著日本統治結束，山神祭早已消失，但迎媽祖一直是在地不變的傳統，流傳至今。

勸濟堂是關公廟，早期就會從關渡請來媽祖來遶境，後來自己堂內也有媽祖，就不會遠從關渡請媽祖過來。不變的是居民奮力扛著神轎在蜿蜒的山徑裡遶境，穿越文化資產點，頗有一番美感。

新北市文化局主秘翁玉琴表示，新北市立黃金博物館身為社區好鄰居，不少黃博館館員、志工及服務人員，主動參與步行遶境。除了在地的熟面孔，也吸引許多外出工作或遷居外地的鄉民回來，參與這場年度盛事。