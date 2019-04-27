台中大坑步道相思樹觀景平台 360度俯瞰台中美景

2019-04-27 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



大坑登山步道為台中熱門登山景點之一，其中大坑10號步道景色優美，生態景觀豐富，為提供更好的登山品質，台中市風景區管理所於步道1K+000旁興建一座相思樹雙層觀景平台，昨正式開放，可360度眺望台中山景、城市美景，成為大坑步道新亮點。

台中市觀旅局長林筱淇表示，市府於大坑10號登山步道里程1K+000旁，沿既有相思樹周邊擴增完成複層式觀景暨休憩平台，1、2樓均可觀景，視野廣達360度。為兼顧生態及減量設計原則，除保留既有相思樹生長空間外，也由茂密的樹木枝葉提供遮陽效果，減少設施材料使用；另於2樓設置有懸索護欄小吊橋，為內外平台唯一通道，可於外平台賞美景，內平台賞相思樹。

台中市風管所指出，今年持續針對大坑登山步道編列經費辦理整修，除汰換及更新各步道2、4、5、6、9、10號等未修繕完成路段，並新增9-1號步道公共廁所、優化各步道指標系統及導覽設施等工程。