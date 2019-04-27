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台中大坑步道相思樹觀景平台 360度俯瞰台中美景

2019-04-27 15:17聯合報 記者余采瀅╱即時報導

大坑登山步道為台中熱門登山景點之一，其中大坑10號步道景色優美，生態景觀豐富，為提供更好的登山品質，台中市風景區管理所於步道1K+000旁興建一座相思樹雙層觀景平台，昨正式開放，可360度眺望台中山景、城市美景，成為大坑步道新亮點。

台中市觀旅局長林筱淇表示，市府於大坑10號登山步道里程1K+000旁，沿既有相思樹周邊擴增完成複層式觀景暨休憩平台，1、2樓均可觀景，視野廣達360度。為兼顧生態及減量設計原則，除保留既有相思樹生長空間外，也由茂密的樹木枝葉提供遮陽效果，減少設施材料使用；另於2樓設置有懸索護欄小吊橋，為內外平台唯一通道，可於外平台賞美景，內平台賞相思樹。

台中市風管所指出，今年持續針對大坑登山步道編列經費辦理整修，除汰換及更新各步道2、4、5、6、9、10號等未修繕完成路段，並新增9-1號步道公共廁所、優化各步道指標系統及導覽設施等工程。

另外，為延長步道使用年限及提升步道安全性，9-1號步道預計今年5月6日起至17日，於平日周一至周五封閉里程0K+250至0K+600路段施工，而10號步道部分預計自5月13日26日，封閉里程0K+000至0K+250路段施工。

台中市風景區管理所於大坑10號步道1K+000旁興建一座相思樹雙層觀景平台，昨正...
台中市風景區管理所於大坑10號步道1K+000旁興建一座相思樹雙層觀景平台，昨正式開放，可360度眺望台中山景、城市美景，成為大坑步道新亮點。圖／台中市觀旅局提供
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大坑登山步道為台中熱門登山景點之一。圖／台中市觀旅局提供
大坑登山步道為台中熱門登山景點之一。圖／台中市觀旅局提供
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大坑登山步道為台中熱門登山景點之一，其中大坑10號步道景色優美，生態景觀豐富。圖...
大坑登山步道為台中熱門登山景點之一，其中大坑10號步道景色優美，生態景觀豐富。圖／台中市觀旅局提供
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台中市風景區管理所於大坑10號步道1K+000旁興建一座相思樹雙層觀景平台，昨正...
台中市風景區管理所於大坑10號步道1K+000旁興建一座相思樹雙層觀景平台，昨正式開放，可360度眺望台中山景、城市美景，成為大坑步道新亮點。圖／台中市觀旅局提供
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登山步道台中市林筱淇
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