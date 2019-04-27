維納斯的蚌殼被烤了！ 新北河濱藝廊再添KUSO新作

2019-04-27 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



繼之前「維特魯威樂團」、「天啊！蒙娜麗莎有『眉』了」、「星空下的約會」等多幅堤防彩繪後，新北市高管處近期又在新北市大漢溪推出4幅世界名畫的KUSO版彩繪作品，增添河濱視覺的趣味性。

這次的彩繪總面積達453平方公尺，新增的堤防彩繪包含「穿越畫框的拿破崙」，原本為雅客－路易・大衛的「拿破崙翻越阿爾卑斯山」，是描述拿破崙在戰役時，穿越隘道時的情景，現在則被改編成，拿破崙乘車破牆而出，穿越傳統框架。

「廚神維納斯的誕生」的創作靈感來自於波提切利的「維納斯的誕生」，把誕生女神維納斯的蚌殼改成烤肉架上的蚌殼，旁邊春之女神和風神忙著生火烤肉，生動的彩繪，讓民眾可以與這些壁畫互動，拍出有趣且有笑點的照片。

「仙拚仙晚宴」則是改編達芬奇的「最後的晚餐」，巧妙的把耶蘇與12名信徒共餐的畫面，變成帶有濃濃中國風的種神齊聚晚餐。「超級英雄之戀」則是改自原創米開朗基羅的「創造亞當」，從上帝創造人類亞當的景象，變成以戀人為主，營造出戀人之間互動的情景。

高管處去年在華江橋旁的大漢溪沿岸堤防，陸續彩繪中國十大名畫，最早的作品是全長52公尺的「新北上河圖」，參考北宋清明上河圖，融入新北河濱的陽光橋、新月橋、八里渡船頭等河濱景點，今年3月增加了5幅，近期有新增4幅，目前共增加9幅作品。