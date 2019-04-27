親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

被指批判馬英九 韓國瑜：是好事者勾馬韓鬥

周子瑜邊跳舞邊拉裙險走光 網友大罵：造型師在幹嘛

維納斯的蚌殼被烤了！ 新北河濱藝廊再添KUSO新作

2019-04-27 15:11聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

繼之前「維特魯威樂團」、「天啊！蒙娜麗莎有『眉』了」、「星空下的約會」等多幅堤防彩繪後，新北市高管處近期又在新北市大漢溪推出4幅世界名畫的KUSO版彩繪作品，增添河濱視覺的趣味性。

這次的彩繪總面積達453平方公尺，新增的堤防彩繪包含「穿越畫框的拿破崙」，原本為雅客－路易・大衛的「拿破崙翻越阿爾卑斯山」，是描述拿破崙在戰役時，穿越隘道時的情景，現在則被改編成，拿破崙乘車破牆而出，穿越傳統框架。

「廚神維納斯的誕生」的創作靈感來自於波提切利的「維納斯的誕生」，把誕生女神維納斯的蚌殼改成烤肉架上的蚌殼，旁邊春之女神和風神忙著生火烤肉，生動的彩繪，讓民眾可以與這些壁畫互動，拍出有趣且有笑點的照片。

「仙拚仙晚宴」則是改編達芬奇的「最後的晚餐」，巧妙的把耶蘇與12名信徒共餐的畫面，變成帶有濃濃中國風的種神齊聚晚餐。「超級英雄之戀」則是改自原創米開朗基羅的「創造亞當」，從上帝創造人類亞當的景象，變成以戀人為主，營造出戀人之間互動的情景。

高管處去年在華江橋旁的大漢溪沿岸堤防，陸續彩繪中國十大名畫，最早的作品是全長52公尺的「新北上河圖」，參考北宋清明上河圖，融入新北河濱的陽光橋、新月橋、八里渡船頭等河濱景點，今年3月增加了5幅，近期有新增4幅，目前共增加9幅作品。

高管處表示，若要前往觀賞新增的堤防彩繪新作，可將車輛停在華江橋下停車場，租單車或步行約就能抵達。

「廚神維納斯的誕生」中，把誕生女神維納斯的蚌殼改成烤肉架上的蚌殼，旁邊春之女神和...
「廚神維納斯的誕生」中，把誕生女神維納斯的蚌殼改成烤肉架上的蚌殼，旁邊春之女神和風神忙著生火烤肉。圖／新北市高灘處提供
分享
「穿越畫框的拿破崙」，原本為雅客－路易・大衛的「拿破崙翻越阿爾卑斯山」，是描述拿...
「穿越畫框的拿破崙」，原本為雅客－路易・大衛的「拿破崙翻越阿爾卑斯山」，是描述拿破崙在戰役時，穿越隘道時的情景，現在則被改編成，拿破崙乘車破牆而出，穿越傳統框架。圖／新北市高灘處提供
分享
仙拼仙晚宴」則是改編達芬奇的「最後的晚餐」。圖／新北市高灘處提供
仙拼仙晚宴」則是改編達芬奇的「最後的晚餐」。圖／新北市高灘處提供
分享
超級英雄之戀」則是改自原創米開朗基羅的「創造亞當」，從上帝創造人類亞當的景象，變...
超級英雄之戀」則是改自原創米開朗基羅的「創造亞當」，從上帝創造人類亞當的景象，變成以戀人為主，營造出戀人之間互動的情景。圖／新北市高灘處提供
分享

阿爾卑斯山單車
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

台中大坑步道相思樹觀景平台 360度俯瞰台中美景

2019-04-27 15:17

金瓜石山城裡的遶境 攝影師拍媽祖鑾轎爬樓梯奇景

2019-04-27 15:19

三重義天宮為媽祖慶生 捐贈護理床、消防車

2019-04-27 13:20

慶祝媽祖聖誕 三重義天宮做公益彰顯媽祖德澤

2019-04-27 13:02

雇主善待好溫暖 印尼女看護：台灣是我第二個家

2019-04-27 12:49

新北揪大家逗陣來淨灘 以行動愛地球超簡單

2019-04-27 12:20

松山慈祐宮慶媽祖聖誕 明起三天有表演、遶境

2019-04-27 11:59

快來！板橋慈惠宮媽祖祝壽遶境 晚上還發限量發財金

2019-04-27 09:55

清晨南港展覽館周邊號誌失明 竟是松鼠害的

2019-04-27 09:32

火山地質加陽明山水源 金山越冬甘藷苗今年增10萬株

2019-04-27 09:05

台北小巨蛋弘揚母愛音樂會 松山慈惠堂今明最後索票

2019-04-27 08:30

板橋慈惠宮慶媽祖聖誕 日本國寶舞團跳阿波踊舞

2019-04-27 07:43

北市公車專用道最後一哩路 補足敦化南北路另一側

2019-04-27 00:21

美食新天地／全國最高自助餐廳 母親節贈甜點

2019-04-26 23:40

新北紀錄片獎 優選12部出爐

2019-04-26 23:29

北流明年營運 市府拚收支平衡

2019-04-26 23:25

林口轉運站 規劃9條接駁路線

2019-04-26 23:25

新住民不棄身障夫 婆媳情同母女

2019-04-26 23:21

靠美容養2兒 單親爸化妝領獎

2019-04-26 23:19

測試搖滾！北流來襲音樂會首演

2019-04-26 23:19

北市最老橋齡川端橋 可望重見天日

2019-04-26 23:19

懸宕4年 北市中正橋改建 5月6日動工

2019-04-26 23:15

身障者親手做蛋糕 祝賀媽祖聖誕

2019-04-26 22:59

車格越大越好停？北市推動70公分寬的機車停車格

2019-04-26 22:20

瑞芳桐花祭登場 三路線可賞桐看煤窯

2019-04-26 20:35

銅藻侵襲北海岸 地方盼改善海漂垃圾

2019-04-26 20:34

汐止智慧溪沖刷淘空 會勘鞏固石砌護岸

2019-04-26 20:34

淡水E-YouBike暫停 議員要求替代方案

2019-04-26 20:33

大賭場藏身違章建築 新北市強制拆除

2019-04-26 20:33

北市ivoting不發小提燈 結果慘的是他們

2019-04-26 20:08

兩岸學校交流赫見共產黨員進校園？北市議員批校園被統戰

2019-04-26 19:42

人瑞饅頭爺爺 北市社會局：家屬回覆經濟尚可

2019-04-26 19:02

影／新北市紀錄片獎 12部優選片OTT、國際影展都能看到

2019-04-26 18:56

遭王浩宇指為北京政協委員 徐正文：遭惡意抹紅將提告

2019-04-26 17:09

林口公車轉運站 研擬9條接駁路線

2019-04-26 14:52

請金山分局搬家 李永萍：柯文哲能 侯友宜一定行

2019-04-26 13:13

打磨修復舊家具再生 林口圖書館惜福開賣

2019-04-26 13:11

柯文哲：全力支持創新 產業升級加速北市前進

2019-04-26 10:43

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01
看更多

熱門文章

一生牽掛！七旬「灣生奶奶」尋見玉山竟跪地痛哭

2019-04-26 20:35

懸宕4年 北市中正橋改建 5月6日動工

2019-04-26 23:15

墾丁第一季人氣回溫 雪崩觀光觸底反彈？

2019-04-27 07:45

墾丁珊瑚產卵大爆發 海底星空燦爛讓人快窒息

2019-04-26 20:02

影／難想像！市公所廚餘製堆肥 以往1個月電費20多萬元

2019-04-26 19:58

北市ivoting不發小提燈 結果慘的是他們

2019-04-26 20:08

人瑞饅頭爺爺 北市社會局：家屬回覆經濟尚可

2019-04-26 19:02

玩偶資收車 繼續歡樂出任務

2019-04-26 23:33

影／2隻烤乳豬免費吃！布袋高跟鞋教堂推「豬安心」

2019-04-27 11:06

板橋慈惠宮慶媽祖聖誕 日本國寶舞團跳阿波踊舞

2019-04-27 07:43

車格越大越好停？北市推動70公分寬的機車停車格

2019-04-26 22:20

影／女兒陪媽媽完成夢想！朴子真人藝閣重現

2019-04-27 08:18

影／百架無人機為鹿耳門媽祝壽 民眾高呼「不過癮」

2019-04-26 23:11

台中花博虧錢誰負責？龍、燕發言人再互嗆

2019-04-26 18:44

台86線受損路面封閉施工6天 駕車民眾留意改道

2019-04-27 10:32

快來！板橋慈惠宮媽祖祝壽遶境 晚上還發限量發財金

2019-04-27 09:55

筏子溪岸邊植栽「去台保中」？ 市府：是愛在台中

2019-04-27 13:22

影／彭佳嶼現「海市蜃樓」？ 他出示影片：是北海岸啦

2019-04-26 20:09

遭王浩宇指為北京政協委員 徐正文：遭惡意抹紅將提告

2019-04-26 17:09

議員批高雄氣爆善款運用 韓國瑜請法制局蒐證

2019-04-26 18:59

賞金針花海不用去花東 彰化虎山岩金針花海在眼前

2019-04-27 12:04

周錫瑋連署「把阿扁關回去」 傅崐萁：愛與包容最重要

2019-04-27 11:29

花博卡還剩144萬張 何去何用？

2019-04-26 23:30

影／南投老店臭豆腐飄香 征服許淑華的胃

2019-04-27 12:11

金瓜石山城裡的遶境 攝影師拍媽祖鑾轎爬樓梯奇景

2019-04-27 15:19

年年觀音生日送米助弱勢 佛祖指引讓他覺得好神奇

2019-04-27 09:43

雇主善待好溫暖 印尼女看護：台灣是我第二個家

2019-04-27 12:49

松山慈祐宮慶媽祖聖誕 明起三天有表演、遶境

2019-04-27 11:59

這尊神農像手持的稻穗 50年保持良好

2019-04-26 23:45

兩岸學校交流赫見共產黨員進校園？北市議員批校園被統戰

2019-04-26 19:42

崩壞白雪公主太可愛 布袋好美里彩繪村再現人潮

2019-04-27 08:23

家種可可卻不懂 金牌巧可力得主幫小朋友解惑

2019-04-26 19:04

威尼斯、盛世13萬噸級郵輪同在 基隆港今天破兩紀錄

2019-04-26 16:47

每年2萬遊客造訪 水雉生態國家級濕地終有自來水

2019-04-27 09:03

淡水E-YouBike暫停 議員要求替代方案

2019-04-26 20:33

一家弱勢房子又燒光 台南市職業工會志工來修繕

2019-04-27 12:20

北市公車專用道最後一哩路 補足敦化南北路另一側

2019-04-27 00:21

基隆潮境新住民嘉年華 3千人享美食配無敵海景

2019-04-27 13:51

兒時回憶！朴子6座真人藝閣 遊行演出2天

2019-04-26 22:48

清晨南港展覽館周邊號誌失明 竟是松鼠害的

2019-04-27 09:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top