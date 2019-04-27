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大觀音亭暨祀典興濟宮發清寒優秀獎學金 百人受惠

2019-04-27 14:34聯合報 記者周宗禎╱即時報導

財團法人臺南市臺疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮今天發放「清寒優秀子弟獎學金」，共有大專生55人、高中職生41人、特殊教育生4人受惠，得獎者向神明和十方大眾致謝，期許自己更加努力再上層樓。

大觀音亭暨祀典興濟宮是有300多年歷史古蹟寺廟，發放獎學金已有12年，每年上、下學期共約頒發100萬元獎學金給清寒成績優秀學生，鼓勵學子獲得經濟資助，減輕生活負擔壓力。

今年頒獎儀式由亭宮副董事長侯明福主持，主辦單位希望得獎者分別向大觀音亭的觀音佛祖，和興濟宮的保生大帝致謝，並祈願日後將繼續努力用功唸書，日後有成將會回饋社會。

侯明福致詞勉勵學生「梅花寒中開，學問苦中求」。艱困的環境並不可恥，只要力爭上游用功讀書，不辜負師長的期許，即能突破逆境成長茁壯。

廟方顧問許至椿肯定集結大眾資源，用於獎勵學子身上，正是宗教教化的最佳典範，學子更要感謝各界的協助，感恩點滴日後必將湧泉相報。

學生代表也上台分享心得，希望大家保持努力不懈精神，面對社會各種挑戰，努力唸書進入理想學校，逐步完成自己的計劃和夢想。

獎學金分公、私立大專、高中高職組，大專生每人獎學金6000元，高中職生3000元。近來特殊教育生如啟智學校和啟聰學校生也受理申請。

因發放獎學金獲各界認同，也有善心人士捐款指定給獎學金項目，甚至已有獲獎學生畢業後就業有所得，開始捐款給獎學金專戶，廟方表示「深深的致謝。希望各界共同伸出援手協助弱勢學子唸書，期能創造台灣下一代的競爭力」。

大觀音亭暨祀典興濟宮發清寒優秀獎學金，百人受惠。圖/廟方提供
大觀音亭暨祀典興濟宮發清寒優秀獎學金，百人受惠。圖/廟方提供
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