三重義天宮為媽祖慶生 捐贈護理床、消防車

2019-04-27 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市三重義天宮今盛大慶祝媽祖聖誕，除了提供福食讓民眾吃平安，還捐贈護理床、社區巴士、消防車、救護車等，嘉惠三重民眾，彰顯媽祖德澤愛民之慈悲。圖／新北市民政局提供 分享 facebook 新北市三重義天宮今盛大慶祝媽祖聖誕，除了提供福食讓民眾吃平安，還捐贈護理床、社區巴士、消防車、救護車等，嘉惠三重民眾，彰顯媽祖德澤愛民之慈悲。

因收養流浪貓而有「貓廟」之稱的三重義天宮，為慶祝媽祖聖誕，義天宮今日全天提供近2000斤的油飯、湯圓、湯麵、米粉湯等福食讓信眾吃平安。義天宮主祀媽祖，長期關懷弱勢團體及辦理急難救助，以發揚媽姐慈悲精神，繼去年捐贈新北市聯合醫院三重分院45張床的護理床後，因應三重分院的需求，義天宮再次捐贈45張市價120萬元的護理床給三重分院舊院區5樓。

三重分院院長項正川表示，三重分院的8樓原本是規劃要設置長照中心，以照料長期病痛的民眾，但近年來住院病患增加，病床已經不敷使用，因此，原先義天宮捐獻給三重分院8樓的護理床，就開放給一般病房使用。項正川說，非常感謝義天宮再次捐贈45張護理床，未來三重分院5樓將規劃為一般病房，以便解決就醫民眾的需求。

義天宮長期關注社會公益議題，除了捐贈護理床外，還捐贈三重免費社區巴士、消防車、救護車及新北燈會的媽祖花燈，此外，還捐贈三重分局破案獎金，辦理國中小藍球錦標賽、辦理公益寫作、急難救助等，熱心從事公益活動。義天宮總幹事表示，這次所捐贈的45張護理床，全都是由義天宮委員及信眾慷慨解囊認捐，並於開募當天全數認捐，情況相當踴躍。