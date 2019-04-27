慶祝媽祖生 三重義天宮做公益彰顯媽祖德澤

2019-04-27 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



今是農曆3月23日媽祖聖誕，新北市各地媽祖廟的祝壽、遶境人潮不斷，非常熱鬧，新北市副市長謝政達今前往新北市三重義天宮向媽祖參拜祝壽，並致贈「聖德參天」匾額，感念廟方秉持媽祖慈悲濟世的精神，長期為地方無私奉獻。

為慶祝媽祖聖誕，義天宮今日全天提供近2000斤的油飯、湯圓、湯麵、米粉湯等福食讓信眾吃平安，另外，還捐贈市立醫院三重分院45個市價120萬元的護理床、20萬元給市府家外安置計畫，以及提供35萬9800元作為三重光榮國中籃球比賽經費等，彰顯媽祖德澤愛民之慈悲。 此外，金包里慈護宮發放2400顆壽桃，同時捐贈6000斤平安米給北海岸地區弱勢民眾，晚上還有卡啦OK歡唱，與信眾一起歡渡媽祖聖誕。

義天宮始於嘉義縣東石鄉港口，早期因一名虔誠的信徒黃業，感激媽祖濟世救民、護海保陸，為了報答神蹟，發願雕刻三媽的聖像並奉祀在港口宮，民國47年，黃業恭請聖母寶像從港口宮移到新北三重市，奉祀於河邊北街 ，附近時常來參拜的民眾，據傳凡禱告之事必獲靈應，因此，吸引大批信眾參拜，進而香火漸盛。

謝政達表示，義天宮歷年來都榮獲新北市績優宗教團體，長期關注在公益慈善、社會教化、個人奉獻以及老人共餐等，為了感念媽祖慈悲，特地致贈「聖德參天」匾額，感念廟方秉持媽祖慈悲濟世的精神，長期為地方無私奉獻。