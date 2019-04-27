花蓮原鄉、新北國小生城鄉共學 交換寄宿感情好

2019-04-27 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



花蓮縣萬榮鄉西林國小及新北市汐止白雲國小一同申請教育部「城鄉共學計畫」，結成姐妹校。兩校小學生互相「Homestay」寄宿生活體驗，一起上課，放學後，也跟著學伴回家。

西林國小學生多是太魯閣族人，今年1月份，白雲國小的孩子利用寒假，到西林國小進行6天5夜的交流，體驗太魯閣族文化，像編織、溯溪、狩獵技巧等部落傳統特色活動，瞭解部落小學的生活與作息。

而西林國小則在這3天回訪，今天是3天2夜「Homestay」寄宿生活體驗最後一天，白雲國小安排外師雙語課、VR資訊課、中研院色課程，及水金九校外教學等，新北市教育局長張明文也特地到白雲國小勉勵與祝福。

白雲國小表示，這3天西林的學生白天跟著白雲的學伴一起上課，放學後，也跟著學伴回家，接待家庭安排夜遊101、饒河街夜市吃喝、電影院看電影，或玩跑跑卡丁車。

白雲國小六年級學生李紹齊說，盼望學伴到家裡來已經很久了，白雲到西林有很棒的體驗，也希望西林來白雲受到很好的款待；寄宿家庭家長陳妙玲表示，城鄉交流不僅學生收穫滿滿，雙邊學校的合作與家長的協助，豐富了城鄉共學的內涵。