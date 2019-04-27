雇主善待好溫暖 印尼女看護：台灣是我第二個家

2019-04-27 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 劉柏均 ╱即時報導



台北市勞動力重建運用處今年啟動了「台北市聘僱移工家庭安心支持計畫」，今天舉辦第一場移工家庭日活動，移工都蒂平日照顧的患有帕金森氏症的方爺爺，她表示，雖與遠渡重洋離開故鄉，但雇主待她如家人，讓她在台灣感受到溫暖。

有著一位兒子的移工都蒂，從印尼到台灣已經兩年半了，平時照顧患有帕金森氏症及失智症的方爺爺；她表示，因為方爺爺行動不便，平時要協助他移動或上廁所，雖然有點辛苦，但雇主一家都待她如家人，平時除了會同桌吃飯外，甚至還一起看連續劇學中文，讓她感到很溫暖。

雇主方奶奶表示，先生因為體能退化導致生活不能自理，加上失智症常有認知混亂而衝門的行為，讓照顧先生十幾年的她，因壓力和身心理負擔而罹患憂鬱症，才與家人溝通，請來都蒂協助照顧方爺爺；她更表示，都蒂對家裡人很細心照顧，也讓方爺爺很信任她，甚至有時候只有都蒂才有辦法說動方爺爺做復健，很謝謝家裡有她的幫忙。

勞運處表示，台北市截至今年3月為止，社福類的移工已達到4萬4千多人，佔了北市移工超過九成，但去年的移工聘僱爭議事件就發生了2376件，其中最多的就是管理事項爭議最多，這次的「台北市聘雇移工家庭安心支持計畫」就是希望透過與社工的搭配，除了帶入改善移工與雇主之間的互動關係，藉此增進勞雇雙方的感情，讓社福照顧能更完善。