新北揪大家逗陣來淨灘 以行動愛地球超簡單

2019-04-27 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 吳志雲 ╱即時報導



新莊區昌平國小老師李莉莉(後排右二)特別選在學生畢業前夕，帶學生參與新北市春季聯合淨灘活動，師生直呼好玩又有意義。圖／新北市政府提供 分享 facebook 為持續響應「世界地球日」，新北市環保局自4月27日起將陸續於新北市沿海9區辦理「108年度新北市春季聯合淨灘活動」，今天的淨灘活動在金山區中角灣海灘進行，結合企業、機關、學校及環保志義工等，現場約有700人熱情參與，總共清除4.5噸垃圾及0.58噸資收物。現場參與者用行動告訴大家「攜手來淨灘，守護海洋超簡單」，共同呼籲大家用行動愛地球。

新北環保局副局長張旭彰表示，根據107年台灣ICC(International Coastal Cleanup)國際淨灘行動統計，海洋廢棄物前三名為寶特瓶、塑膠瓶蓋及吸管，均為無法自然分解的一次性塑膠製品，所以民眾遊憩時將垃圾一併帶走並減少使用一次性塑膠產品，是海洋保育與海岸環境維護最重要的一步。

上午參與淨灘活動的單位有金山區公所、台灣電力股份有限公司第一核能發電廠、第二核能發電廠、海洋委員會海岸巡防署北部分署第二岸巡隊、新北市新莊區昌平國民小學、交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處、台灣海龜保育協會、花王(台灣)股份有限公司、環保志義工及在地里長居民們等各公私團體。

值得一提的是，本次淨灘活動特別邀請「台灣海龜保育協會」共同參與，該協會謝文宜常務監事表示，從105年至108年間於台灣北部海域共計收容62隻海龜，其中因人造物(如魚鉤、漁網、吸管等)造成受傷者高達8成，更有2隻海龜確診為誤食人造物而死亡，希望透過這次淨灘活動喚起民眾落實不使用一次性塑膠產品，共同保護海龜，也守護海龜的棲息環境。

首次參加淨灘的昌平國小六年2班導師李莉莉說，本次特別選在孩子畢業前夕，帶他們走出教室參加環保局的春季淨灘活動，主要是希望孩子們能身體力行，透過「彎腰、撿拾」為地球盡一份心力。昌平國小小市長林群祐同學說，「海灘上的垃圾其實都是來自於人類，如果我們不去解決、處理，最後所有污染還是又回到我們的身上，海洋垃圾的問題不在於是否清的完，而是在我們是否要開始清理，以及如何減少垃圾的產生」。所以他這次特別帶著妹妹一同參加淨灘活動，希望能夠用行動讓我們的地球更美麗！

環保局補充，新北市海岸線全長約122公里，不僅風景優美更是國際級的景觀，為了維持海岸線的乾淨，積極推動淨灘活動。經統計，107年度在新北市境內進行淨灘的各單位、學校及企業團體高達861場次，總共清除約309.44公噸垃圾及37.7公噸資收物。另外，也持續推動「民間企業認養海岸維護」計畫，截至本(108)年度3月底止共有27個單位認養約10.5公里的海岸，期待未來能有更多的單位一同加入認養海岸的行列，共同守護海岸環境，相關資訊歡迎上環保署「海岸淨灘認養系統」及「全國揪團認養淨灘臉書粉絲團」網站查詢或洽環保局詢問。