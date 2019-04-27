促進健康防老化 林口長庚辦健走「桐」樂會

2019-04-27 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



為營造社區健走風氣，林口長庚於四月桐花季，今天上午舉辦「健走桐樂會」活動，結合家庭親子日，邀請桃園市龜山區居民一同至長庚養生文化村健走賞花。記者許政榆／攝影 分享 facebook 為營造社區健走風氣，林口長庚於四月桐花季，今天上午舉辦「健走桐樂會」活動，結合家庭親子日，邀請桃園市龜山區居民一同至長庚養生文化村健走賞花，同時參加親子DIY手作活動與趣味競賽，以促進家庭親子跨世代的健康與融和。

長庚養生文化村環山步道總長約1456公尺，道路平緩，沿途行經咖啡園區、果園區、農耕區等特色園區，站在福氣步道上的眺望台至高點視野，被油桐花裝飾成一片雪白柔美的長庚養生文化村美景盡收眼底，此外養生文化村擁有豐富的動物生態，目前有鳥類23種、哺乳類2種、蝶類19種、爬蟲類5種，此外還有獨角仙、鍬形蟲等棲息，今日活動中也有專人進行步道生態導覽、鳥類生態解說。

林口長庚今日舉辦健走桐樂會，包括桃園市長鄭文燦、衛生局長王文彥、林口長庚醫院程文俊院長都出席參與活動，與居民一起做完暖身操後便開始健走。現場設有園遊會攤位，以及多個健康促進攤位，包括癌症篩檢、器官捐贈與安寧療護宣導、菸檳防治、居家安全宣導、用藥安全與營養衛教諮詢、失智症防治宣導等。

林口長庚家醫科陳昭源主任表示，健走是一項簡單、安全且隨時隨地就可進行的有氧運動，除了可緩解神經肌肉緊張，亦能促進身體健康及增進體適能。健走是屬於低衝擊性的有氧運動，也比較不會造成膝及踝關節的運動傷害。和家人一起從事戶外健走，不僅可呼吸新鮮空氣讓大腦變得清晰，提高學習和工作效率亦可凝聚家庭情感。

陳昭源強調，健走的好處真的很多，已有研究顯示，每天維持健走習慣，可降低20%罹患乳癌、35-40%心血管疾病風險及50%罹患糖尿病的機會，並可延長壽命。美國《自然》雜誌也曾刊出一篇研究指出，60歲以上族群，一週有3天、每次45分鐘以上的健走活動，有助於維持較好的認知功能，與不健走活動者相比，反應較為敏銳，視覺與記憶力也比較好。