松山慈祐宮慶媽祖聖誕 明起三天有表演、遶境

2019-04-27 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市松山慈祐宮今天舉辦天上聖母1060周年聖誕三獻大禮。記者翁浩然／攝影 分享 facebook 北市松山慈祐宮今天舉辦天上聖母1060周年聖誕三獻大禮，台北市長柯文哲今也出席並向媽祖祈求保佑；而松山慈祐宮明天到下周二（30日）還有「日本東京高原寺2019阿波舞公演」、媽祖遶境等活動。

柯文哲致詞時除感謝松山慈祐宮每年捐贈救護車、消防設備等公益行動，還提到「今天上香『當然是』祈求媽祖保佑風調雨順國泰民安」，最後柯也祝福三獻大禮、遶境活動圓滿順利。

松山慈祐宮表示，今天三獻大禮後，明天下午2時到晚上9時，宮前八德路四段、松山路（八德路到松隆路區段）將封路，於傍晚5時30分到晚上7時30分舉行「日本東京高原寺2019阿波舞公演」，共有160名舞者、樂師表演日本傳統盆舞。

松山慈祐宮指出，29日、30日（農曆3月25、26日）兩天將舉辦媽祖遶境十三街庄，預計參與人數達1200人、35輛車，沿街展現傳統藝陣表演。

29日周一全為車隊遶境，早上8時慈祐宮出發，沿途行經松山街、興雅庄、三張犁庄、車層庄、五分埔庄、中坡庄、後山坡庄、西新庄，最後在本屆爐主庄的洲尾庄安座媽祖壇。

翌日30日早上8時再從洲尾庄出發，經塔悠庄、里族庄、東勢庄，中午於中崙庄福成宮休息，12時30分起改步行遶境，行經八德路2段到4段、松山街，最後回鑾安座；其中徒步遶境在八德路敦化北路口（台視廣場）、饒河街塔悠路口（饒河夜市）附近則可讓信徒「稜轎腳」求平安。