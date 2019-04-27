火山地質加陽明山水源 金山越冬甘藷苗今年增10萬株

2019-04-27 09:05 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市金山越冬甘藷苗今年培育繁殖數量初估60萬株，較去年相比增加10萬株甘藷苗，提供自有甘藷苗供應生力軍。圖／金山區公所提供 分享 facebook 新北市金山越冬甘藷苗今年培育繁殖數量初估60萬株，較去年相比增加10萬株甘藷苗，提供自有甘藷苗供應生力軍。區公所表示，金山區地處肥沃的大屯火山地質土壤及引用來自陽明山水源灌溉，種出來的甘藷表皮光滑，質地細膩，口感鬆軟、綿密香甜，預計今年會豐收。

新北市金山區長陳國欽今天表示，新北市金山區地處肥沃的大屯火山地質土壤及引用來自陽明山水源灌溉，種出來的甘藷表皮光滑、質地細膩口感鬆軟，是新北健康三寶甘藷的主要產區，但歷年冬季受寒冷的東北季風影響，氣候並不適合甘藷種苗生長，因此種植甘藷種苗必須向中南部購買，現在藉由本地越冬甘藷栽培，能夠進行產期調節及品質管控，這也是金山農友所期待的。

陳國欽下田關心甘藷田栽種，他說4月起，農友辛勤翻耕、作畦、植栽，農會積極輔導農民，建立完善的甘藷健康種苗繁殖制度，讓甘藷有更穩定的品質與產量，今年甘藷種苗培育繁殖再增加10萬株，相信今年甘藷收成一定能較往年豐收、品質更優良，賣得也會更好。

清泉里長陳麗蘭說，過去位於台灣北端的金山區受限於氣候因素種苗無法自行繁殖，需由南部甘藷種苗供應而有發生供應時間不易配合及數量不足的問題，造成本地農民許多的困擾及不便，在近年金山地區農會協助技術輔導本地越冬甘藷種苗自行生產後，甘藷苗已逐年成長。

金山紅心地瓜綿密香甜聞名，但怎麼挑選好吃的甘藷嗎？農委會臉書粉絲專頁教導民眾挑選的技巧。諺語教怎麼挑，「好藷鶯哥喙，葫蘆底，田螺尾」，所謂的好甘藷的三個條件，一是鶯哥喙，甘藷蒂呈彎曲狀；二是葫蘆底，塊根要圓而肥大；3三是田螺尾，塊根尾端圓鈍。

其次，選擇形體完整、平滑，表面不會凹凸不平的較佳。發芽甘藷口感也會比較差，如果甘藷上有小黑洞，內部可能已腐爛，如果要自己烤甘藷，選擇細長甘藷會比較易熟透。