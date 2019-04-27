台北小巨蛋弘揚母愛音樂會 松山慈惠堂今明最後索票

2019-04-27 08:30 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



松山慈惠堂「台北母娘文化季」本月登場，5月4、5日晚上6時到10時30分將在台北小巨蛋舉辦「弘揚母愛音樂會」，兩日音樂會入場券各剩最後1000張，分別在今、明兩天早上10時到傍晚6時於松山慈惠堂供民眾免費索取。

松山慈惠堂弘揚母愛音樂會選在屬於母親的5月周末，邀民眾齊聚小巨蛋歌頌母愛，並感謝撫慰母親終年付出的辛勞，5月4日場次邀請歌手團體包含王識賢、李翊君、方季惟、蔡小虎、朱俐靜、孫淑媚、許富凱、向蕙玲、玖壹壹，同時表揚全國孝悌楷模；5月5日音樂會則是三立超級夜總會歌唱綜藝秀。

2日音樂會活動都於傍晚5時30分開放入場，可到慈惠堂服務處免費索票參加，5月4日場次最後1000張入場券於今天開放索取，5月5日場次最後1000張入場券則在明天開放索取，只要加入松山慈惠堂臉書粉絲頁並分享、邀好友按讚，每人就能索取最多2張入場券。