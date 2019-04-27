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台北小巨蛋弘揚母愛音樂會 松山慈惠堂今明最後索票

2019-04-27 08:30聯合報 記者翁浩然╱即時報導

松山慈惠堂「台北母娘文化季」本月登場，5月4、5日晚上6時到10時30分將在台北小巨蛋舉辦「弘揚母愛音樂會」，兩日音樂會入場券各剩最後1000張，分別在今、明兩天早上10時到傍晚6時於松山慈惠堂供民眾免費索取。

松山慈惠堂弘揚母愛音樂會選在屬於母親的5月周末，邀民眾齊聚小巨蛋歌頌母愛，並感謝撫慰母親終年付出的辛勞，5月4日場次邀請歌手團體包含王識賢、李翊君、方季惟、蔡小虎、朱俐靜、孫淑媚、許富凱、向蕙玲、玖壹壹，同時表揚全國孝悌楷模；5月5日音樂會則是三立超級夜總會歌唱綜藝秀。

2日音樂會活動都於傍晚5時30分開放入場，可到慈惠堂服務處免費索票參加，5月4日場次最後1000張入場券於今天開放索取，5月5日場次最後1000張入場券則在明天開放索取，只要加入松山慈惠堂臉書粉絲頁並分享、邀好友按讚，每人就能索取最多2張入場券。

另外，松山慈惠堂近來準備籌建母娘文化館，水墨花鳥名家、九歌畫會會長李丞鏞義賣畫展今天也於松山慈惠堂大禮堂正式開幕，將展至5月5日，共有40餘幅水墨花鳥畫，融合宋畫意境、潑墨撞水法，呈現豪放寫實、氣韻生動的作品，而畫展義賣所得也將全數捐做母娘文化館籌建基金。

松山慈惠堂。圖／松山慈惠堂提供
松山慈惠堂。圖／松山慈惠堂提供
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九歌畫會會長李丞鏞義賣畫展今天也於松山慈惠堂大禮堂正式開幕。圖／松山慈惠堂提供
九歌畫會會長李丞鏞義賣畫展今天也於松山慈惠堂大禮堂正式開幕。圖／松山慈惠堂提供
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九歌畫會會長李丞鏞義賣畫展今天也於松山慈惠堂大禮堂正式開幕。圖／松山慈惠堂提供
九歌畫會會長李丞鏞義賣畫展今天也於松山慈惠堂大禮堂正式開幕。圖／松山慈惠堂提供
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松山慈惠堂「台北母娘文化季」本月登場，5月4、5日晚上6時到10時30分將在台北...
松山慈惠堂「台北母娘文化季」本月登場，5月4、5日晚上6時到10時30分將在台北小巨蛋舉辦「弘揚母愛音樂會」。圖／松山慈惠堂提供
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音樂會義賣小巨蛋
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