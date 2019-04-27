板橋慈惠宮慶媽祖聖誕 日本國寶舞團跳阿波踊舞

2019-04-27 07:43 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市板橋慈惠宮最近因為鴻海董事長郭台銘的「媽祖託夢」聲名大噪，廟方慶祝媽祖聖誕，二度邀請日本東京都「高円寺阿波踊舞蹈團」來台演出，吸引大批民眾一同欣賞日本國寶級的阿波踊舞。促進台日宗教文化交流。板橋慈惠宮今天還有盛大的遶境活動，晚上開放民眾躦轎腳及發送1000份限量發財金，歡迎大家來祈福、求平安。

阿波舞（阿波踊り）來自日本德島市，為日本四國三大祭典之一，據傳已有432年歷史，是由日本傳統「精靈舞」與「念佛舞」融合而成。演出阿波舞時，舞者會跟著三味線、太鼓、鉦鼓、篠笛的節拍，並配合手腳韻律來組成方陣，沿街跳舞，每年吸引世界各地約130萬人前往觀看。

慈惠宮主任委員許三郎表示，阿波踊舞蹈文化與台灣每年的媽祖遶境一樣，都是非常盛大的宗教活動，媽祖遶境時民眾跪迎躦轎腳，而阿波踊祭典則是以狹窄的商店街為舞台，因此，舞者與樂師和觀眾的距離也非常靠近。

不論是台灣的媽祖遶境，還是日本的阿波踊舞蹈，都是能讓民眾直接感受到信仰及現場演出的熱情和虔誠。許三郎說，慈惠宮每2年就會邀請一次高円寺阿波踊舞者來表演，希望藉此來拓展國際交流，也讓宗教藝術普及化。

「現場真的很熱鬧，也非常有臨場感！」住在新莊區的郭姓女子表示，自己時常參加各國宗教慶典，去年就計畫要飛去日本看阿波踊舞，但機票卻早就賣光，沒想到居然可以在板橋慈惠宮就能欣賞演出，讓她開心表示，「不用出國就能看到阿波踊舞，直接省下一筆旅費！」