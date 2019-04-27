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板橋慈惠宮慶媽祖聖誕 日本國寶舞團跳阿波踊舞

2019-04-27 07:43聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市板橋慈惠宮最近因為鴻海董事長郭台銘的「媽祖託夢」聲名大噪，廟方慶祝媽祖聖誕，二度邀請日本東京都「高円寺阿波踊舞蹈團」來台演出，吸引大批民眾一同欣賞日本國寶級的阿波踊舞。促進台日宗教文化交流。板橋慈惠宮今天還有盛大的遶境活動，晚上開放民眾躦轎腳及發送1000份限量發財金，歡迎大家來祈福、求平安。

阿波舞（阿波踊り）來自日本德島市，為日本四國三大祭典之一，據傳已有432年歷史，是由日本傳統「精靈舞」與「念佛舞」融合而成。演出阿波舞時，舞者會跟著三味線、太鼓、鉦鼓、篠笛的節拍，並配合手腳韻律來組成方陣，沿街跳舞，每年吸引世界各地約130萬人前往觀看。

慈惠宮主任委員許三郎表示，阿波踊舞蹈文化與台灣每年的媽祖遶境一樣，都是非常盛大的宗教活動，媽祖遶境時民眾跪迎躦轎腳，而阿波踊祭典則是以狹窄的商店街為舞台，因此，舞者與樂師和觀眾的距離也非常靠近。

不論是台灣的媽祖遶境，還是日本的阿波踊舞蹈，都是能讓民眾直接感受到信仰及現場演出的熱情和虔誠。許三郎說，慈惠宮每2年就會邀請一次高円寺阿波踊舞者來表演，希望藉此來拓展國際交流，也讓宗教藝術普及化。

「現場真的很熱鬧，也非常有臨場感！」住在新莊區的郭姓女子表示，自己時常參加各國宗教慶典，去年就計畫要飛去日本看阿波踊舞，但機票卻早就賣光，沒想到居然可以在板橋慈惠宮就能欣賞演出，讓她開心表示，「不用出國就能看到阿波踊舞，直接省下一筆旅費！」

新北市副市長謝政達表示，慈惠宮積長久以來，極從事公益慈善及社會教化事業，還連續11年舉辦民藝大街春節活動，並邀請湄洲媽祖及高円寺阿波踊舞蹈團來台，讓民眾不用出國就能近距離瞻仰湄洲媽祖慈顏及觀賞東洋國寶級表演文化。

為促進台日宗教的文化交流，新北板橋慈惠宮特地在媽祖聖誕期間，二度邀請日本東京都「...
為促進台日宗教的文化交流，新北板橋慈惠宮特地在媽祖聖誕期間，二度邀請日本東京都「高円寺阿波踊舞蹈團」來台演出阿波踊舞。圖／新北民政局提供
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為促進台日宗教的文化交流，新北板橋慈惠宮特地在媽祖聖誕期間，二度邀請日本東京都「...
為促進台日宗教的文化交流，新北板橋慈惠宮特地在媽祖聖誕期間，二度邀請日本東京都「高円寺阿波踊舞蹈團」來台演出阿波踊舞。圖／新北民政局提供
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為促進台日宗教的文化交流，新北板橋慈惠宮特地在媽祖聖誕期間，二度邀請日本東京都「高円寺阿波踊舞蹈團」來台演出阿波踊舞。圖／新北民政局提供
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為促進台日宗教的文化交流，新北板橋慈惠宮特地在媽祖聖誕期間，二度邀請日本東京都「...
為促進台日宗教的文化交流，新北板橋慈惠宮特地在媽祖聖誕期間，二度邀請日本東京都「高円寺阿波踊舞蹈團」來台演出阿波踊舞。圖／新北民政局提供
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媽祖遶境國寶
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