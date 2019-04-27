北市公車專用道最後一哩路 補足敦化南北路另一側

2019-04-27 00:21 聯合報 記者 聯合報 記者 劉柏均 ╱即時報導



台北市交通局今日在市立仁愛國中的會議室舉辦說明會，計畫要建置敦化南北路往北（信義路至民權東路）的公車專用道，交通局副局長陳榮明表示，今天重新檢視台北市的公車專用道，希望能將過去因為工程等因素而延遲的規劃補上，讓大眾運輸系統更完整。

交通局表示，目前計畫將重慶南北路往北方向設置公車專用道，原有的站牌富錦街口、長庚醫院及南京敦化路口（小巨蛋）除了有專用道的站台外，也會維持路側停靠站，供右轉公車使用；而市立體育場站、市民大道口站、仁愛國中站、捷運忠孝敦化站及安和敦化路口站，都將路側站牌，整併至公車專用道站台；此外，也將在長春路與敦化路口增設一站。

有里民在會中表示，在敦化及信義路口，信義路車道的間距較挾短，當外側車道的公車要匯入專用道時，容易與快車道轉慢車道的車輛有衝突可能，容易增加意外機率或交通打結。

對此交通局表示，敦化信義路口將會採用「快車道綠燈早開」方式，讓快車道車輛先行一段時間後，再開放慢車道車輛行駛，透過這個方式舒緩快車道車流，讓交通打結的狀況降到最低。