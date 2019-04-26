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北市ivoting不發小提燈 結果慘的是他們

2019-04-26 20:08聯合報 記者楊正海╱即時報導

北市觀傳局以ivoting決定不發小提燈，害慘議員。台北市議員林國成下午在議會質詢指出，北市今年不發小提燈，議員為了服務選民，有人去向外縣市伸手要，或是自掏腰包買給要小提燈的民眾。林國成說，ivoting投票1.3萬多人，但用燈籠的是2歲至12歲間有25萬人，權益被少部分人否決。

林國成建議，不發的理由基於環保，他都贊成，但觀傳局也應該傳承文化藝術傳統，可考慮是否重發，觀傳局長劉奕霆說會考慮。觀傳局副局長李麗珠說，她也認為小提燈是文化的一部分，但已經過ivoting通過，為了環保才沒發，但可以和教育局合作，鼓勵學校小朋友一起動手做。

林國成說，他同意為了環保的說法，但各縣市都發，「你不知道有多可憐」，他看有國民黨的議員，去找高雄市長韓國瑜幫忙，也找台中市，台北市的議員快被囡仔吵死，屏東縣政府知道台北市沒有發，還寄給每一名議員5個小提燈，他因為是屏東人，又再向他們要了50個。

他建議，小孩子的東西不要說廢就廢，更何況小燈籠具有文化藝術傳承，依ivoting去做沒有錯，但違反小確幸的東西要慎重。且局長是市長派的，「但我們百姓選的」，甚至必須自己花錢去買滿足民眾。市府也不應一昧的 ivoting否定小朋友的權益。

環保意識抬頭，傳統文化與環保常面臨兩難。圖為2018台北燈節「幸福GOGO」小提...
環保意識抬頭，傳統文化與環保常面臨兩難。圖為2018台北燈節「幸福GOGO」小提燈。 圖／聯合報系資料照片
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北市韓國瑜屏東縣政府
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