北市ivoting不發小提燈 結果慘的是他們

2019-04-26 20:08 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市觀傳局以ivoting決定不發小提燈，害慘議員。台北市議員林國成下午在議會質詢指出，北市今年不發小提燈，議員為了服務選民，有人去向外縣市伸手要，或是自掏腰包買給要小提燈的民眾。林國成說，ivoting投票1.3萬多人，但用燈籠的是2歲至12歲間有25萬人，權益被少部分人否決。

林國成建議，不發的理由基於環保，他都贊成，但觀傳局也應該傳承文化藝術傳統，可考慮是否重發，觀傳局長劉奕霆說會考慮。觀傳局副局長李麗珠說，她也認為小提燈是文化的一部分，但已經過ivoting通過，為了環保才沒發，但可以和教育局合作，鼓勵學校小朋友一起動手做。

林國成說，他同意為了環保的說法，但各縣市都發，「你不知道有多可憐」，他看有國民黨的議員，去找高雄市長韓國瑜幫忙，也找台中市，台北市的議員快被囡仔吵死，屏東縣政府知道台北市沒有發，還寄給每一名議員5個小提燈，他因為是屏東人，又再向他們要了50個。