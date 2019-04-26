兩岸學校交流赫見共產黨員進校園？北市議員批校園被統戰

2019-04-26 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



北市與大陸學生交流頻繁，台北市議員簡舒培下午在議會教育部門質詢指出，來訪的交流的名單，除對岸的學校老師外，竟有中國共產黨員進入校園，而台灣赴中的小學生，只要負擔交通費，其他都接受當地「落地招待」。簡舒培批評中國搞統戰，台北市教育局竟在狀況外。

教育局長曾燦金則表示，教育人員應該不會傻到被統戰。教育局則表示，進校園的都是中國的老師跟學生，內容是美術、介紹故宮等，到對岸去，也是美術、中文、音樂等文化課程，至於接受「招待」，因為能當接待家庭的學生，才可以去交流，因此到大陸，就住在參與交流的學生家，會負責食宿。

簡舒培說，中共總書記習近平今年3月指示，必須培養一代又一代擁護中國社會主義制度的人才，「從學校抓起、從娃娃抓起」，難道中國來訪共產黨進入北市校園，就是「從娃娃抓起？」

簡舒培指出，第16屆海峽兩岸和平小天使互訪交流，上個月在台北市民族國小舉辦開營儀式，北市教育局認為只有中國學校老師，但實際上卻混入中國共產主義青年團組織，教育局不知情，她質疑是教育局刻意隱匿。

簡舒培說，2014年柯文哲上任後，赴中交流學生人數一直在成長，從2014年的623人，到今年學年度還沒結束，已經達到1188人。