影／新北市紀錄片獎 12部優選片OTT、國際影展都能看到

2019-04-26 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



2019第九屆新北市紀錄片獎今日揭曉，從137件提案中，初選出24部作品中，再從中選出的12部優選影片，獲選優質影片的團隊將獲得萬元美金的拍片獎金。新北市長侯友宜表示，新北市長久以來持續支持紀錄片產業，今年更擴大平台，與OTT影音平台合作，民眾將能在Line TV、公視等看到過去獲獎新北紀錄片的精彩片段，市府更提供國際交流和合作機會，像是舉辦國際紀錄片及與國際影展合作等，讓新北紀錄片擴大影響力。

新北市新聞局指出，今年提案的件數137件，有老將也有新秀，更有非紀錄片工作者參加，年齡層涵蓋老中青三代，儼然進入全民影像紀錄時代。今年初選的24部作品中，包含首部以VR形式參賽的紀錄片「神乩」、紀錄同志運動先驅祁家威抗鬥心路的「當陽光照耀前」、曾入選CCDF及韓國釜山提案大會的「My dear line」等一同角逐獎金。

「我想來拍一部『被子彈打到的感覺』」侯友宜笑說，看到大家非常用心在拍攝、紀錄真人真事，讓他回想到以前與警中弟兄一起上戰場的畫面，真的能夠感受到新北市紀錄片獎「感動，無所不在」的宗旨。此次公布入選12部優選影片包含「My Dear Line」、「里長奧笑連」、「沈默螺旋」等。

已經連續6年參賽的導演張瑋誌，長年專注環保議題的拍攝紀錄，這次探討深澳電廠重啟議題的提案「沈默螺旋」也入選為12部優選影片之一，張瑋誌說，拍攝最大的重點就在於，要對當地環境資源的現狀做最忠實的紀錄，避免讓錯誤的能源政策與決定，造成難以彌補的遺憾與生態浩劫。