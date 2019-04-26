淡水E-YouBike暫停 議員要求替代方案

2019-04-26 20:33 觀天下 記者許端驛／淡水報導



淡水地區民眾期待E-YouBike電動自行車，市議員陳偉杰要求市府交通局，以安全、平價、便民的立場，找替代方案。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook E-YouBike試辦計畫，全新北市第一站原在今年4月將導入淡水區，但因價格微調後與合約不符等因素，讓計劃不得不暫停，因淡水地區民眾都在期待E-YouBike電動自行車，因此市議員陳偉杰要求市府交通局，以安全、平價、便民的立場，找替代方案，

市議員陳偉杰表示，淡水地區的民眾都在期待電動自行車，以淡水的高低地形，加上民眾方便與觀光價值，E-YouBike計劃不能就因此而停擺，所以他也要求市府要對淡水民眾負責，必須積極尋找替代方案。

陳偉杰指出，廠商微笑單車所提供的E-YouBike，在未來執行後民眾很有可能借到的車輛是沒有充滿電力的電池，這對消費者來說使用上相當不方便，也不公平。

另外交通局回應計劃暫停的原因，包括與廠商微笑單車合作，原本合約中E-YouBike比照現行的YouBike收費，但微笑單車提出的收費調整原本一小時30元增加到50元與市府原先規劃的合約不符。

市議員陳偉杰表示，包括了價格微調後與合約不符，另外就是無法每一位使用者借到的車輛都是充滿電力，因此要求市府交通局，以安全、平價、便民的立場，找替代方案，新北市府不一定要跟微笑單車合作，也可以另外尋找電動自行車合作對象，盡快找尋替代方案，目前已經設好的樁柱，也只能空蕩蕩的放在原地。