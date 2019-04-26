親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

美國CIA開設Instagram帳號 首張相片暗藏玄機

羽球亞錦賽／80分鐘三局大戰 周天成退日將晉4強

淡水E-YouBike暫停 議員要求替代方案

2019-04-26 20:33觀天下 記者許端驛／淡水報導

淡水地區民眾期待E-YouBike電動自行車，市議員陳偉杰要求市府交通局，以安全...
淡水地區民眾期待E-YouBike電動自行車，市議員陳偉杰要求市府交通局，以安全、平價、便民的立場，找替代方案。 圖／紅樹林有線電視提供
分享
E-YouBike試辦計畫，全新北市第一站原在今年4月將導入淡水區，但因價格微調後與合約不符等因素，讓計劃不得不暫停，因淡水地區民眾都在期待E-YouBike電動自行車，因此市議員陳偉杰要求市府交通局，以安全、平價、便民的立場，找替代方案，

市議員陳偉杰表示，淡水地區的民眾都在期待電動自行車，以淡水的高低地形，加上民眾方便與觀光價值，E-YouBike計劃不能就因此而停擺，所以他也要求市府要對淡水民眾負責，必須積極尋找替代方案。

陳偉杰指出，廠商微笑單車所提供的E-YouBike，在未來執行後民眾很有可能借到的車輛是沒有充滿電力的電池，這對消費者來說使用上相當不方便，也不公平。

另外交通局回應計劃暫停的原因，包括與廠商微笑單車合作，原本合約中E-YouBike比照現行的YouBike收費，但微笑單車提出的收費調整原本一小時30元增加到50元與市府原先規劃的合約不符。

市議員陳偉杰表示，包括了價格微調後與合約不符，另外就是無法每一位使用者借到的車輛都是充滿電力，因此要求市府交通局，以安全、平價、便民的立場，找替代方案，新北市府不一定要跟微笑單車合作，也可以另外尋找電動自行車合作對象，盡快找尋替代方案，目前已經設好的樁柱，也只能空蕩蕩的放在原地。

淡水電動自行車
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

北市ivoting不發小提燈 結果慘的是他們

2019-04-26 20:08

兩岸學校交流赫見共產黨員進校園？北市議員批校園被統戰

2019-04-26 19:42

瑞芳桐花祭登場 三路線可賞桐看煤窯

2019-04-26 20:35

銅藻侵襲北海岸 地方盼改善海漂垃圾

2019-04-26 20:34

汐止智慧溪沖刷淘空 會勘鞏固石砌護岸

2019-04-26 20:34

大賭場藏身違章建築 新北市強制拆除

2019-04-26 20:33

人瑞饅頭爺爺 北市社會局：家屬回覆經濟尚可

2019-04-26 19:02

影／新北市紀錄片獎 12部優選片OTT、國際影展都能看到

2019-04-26 18:56

遭王浩宇指為北京政協委員 徐正文：遭惡意抹紅將提告

2019-04-26 17:09

林口公車轉運站 研擬9條接駁路線

2019-04-26 14:52

請金山分局搬家 李永萍：柯文哲能 侯友宜一定行

2019-04-26 13:13

打磨修復舊家具再生 林口圖書館惜福開賣

2019-04-26 13:11

柯文哲：全力支持創新 產業升級加速北市前進

2019-04-26 10:43

幫母親祈福 連10年辦活動香菇丸賣一送一

2019-04-26 08:59

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01

北市府搶救東區 砸3千萬「軟硬」兼施

2019-04-26 00:00

新北5月新政策 聚焦環保、交通

2019-04-25 23:49

超商、咖啡廳騎樓禁菸 新北9月起開罰

2019-04-25 23:40

朱立倫指柯文哲 誤解公宅功能

2019-04-25 23:38

國民黨新北議員 挺總統人選不同調

2019-04-25 23:33

市府空舍664戶 議員批有何立場徵空屋稅

2019-04-25 23:31

新北3800坪區塊鏈基地距市區較遠 另覓址

2019-04-25 23:31

北市誘釋空屋 參與包租代管 屋主自宅享優惠稅率

2019-04-25 23:26

世界區塊鏈高峰會 新北、杜拜簽MOU

2019-04-25 23:21

貢寮里長自製防蚊網 教里民防治登革熱

2019-04-25 21:42

侯友宜表揚新北發明人 盼落腳深耕地方

2019-04-25 21:42

淡水自行車救護隊 機動性高守護單車族

2019-04-25 21:42

汐止人的痛 李永萍找交通塞車癥結點

2019-04-25 21:42

三芝樂齡水墨班展 長輩彩繪出快樂人生

2019-04-25 21:41

改善五股淹水問題 成州國小進化有如保水大海綿

2019-04-25 20:54

北市空置64億資產？ 議員批柯文哲有何立場徵空屋稅

2019-04-25 17:26

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

清潔隊員用心佈置「娃娃資收車」 竟遭民眾惡意檢舉

2019-04-26 15:14

高雄沒下雨竟淹大水！ 2車一度受困高雄神農路

2019-04-26 10:22

賞螢季負離子「森」呼吸 嘉義精選6條舒活古道

2019-04-26 08:25

破解台中花博虧損真相！中市府製作圖卡說明

2019-04-26 15:05

上萬人看過的「光影幻境」 桃園鐵玫瑰社區日100元體驗

2019-04-26 07:46

台中花博落幕 144萬張花博卡何去何從？

2019-04-26 10:56

請金山分局搬家 李永萍：柯文哲能 侯友宜一定行

2019-04-26 13:13

影／婦人站前長期停車惹非議 鎮長勸說「拜託不要」

2019-04-26 15:41

3、4月701件大型車吃罰單 彰化警方5月鎖定違規砂石車

2019-04-26 10:58

藝人田馥甄98歲外公也參賽 竹縣阿公阿婆活力秀競賽

2019-04-26 15:36

墾丁珊瑚產卵大爆發 海底星空燦爛讓人快窒息

2019-04-26 20:02

影／烏山頭水庫路跑連環爆炸 警方反恐演練逼真

2019-04-26 14:10

一生牽掛！七旬「灣生奶奶」尋見玉山竟跪地痛哭

2019-04-26 20:35

蓋過竹科百餘座廠辦 台商回流暐順營造再受益

2019-04-26 07:58

人瑞饅頭爺爺 北市社會局：家屬回覆經濟尚可

2019-04-26 19:02

影／他10年前拿回8顆木玫瑰種子 重振這個偏鄉社區

2019-04-26 09:16

退23元車票要收20元手續費乘客怒 站務員：我幫你出

2019-04-26 15:55

林口公車轉運站 研擬9條接駁路線

2019-04-26 14:52

甄珍訪韓國瑜李佳芬 愛心滿分無償擔任高雄公益大使

2019-04-25 23:31

影／難想像！市公所廚餘製堆肥 以往1個月電費20多萬元

2019-04-26 19:58

台中花博虧錢誰負責？龍、燕發言人再互嗆

2019-04-26 18:44

高雄神農路積水消退 恢復單線雙向通車

2019-04-26 13:34

改善麥金路交通 林右昌：29日起左轉車要進迴轉道

2019-04-26 09:52

遭王浩宇指為北京政協委員 徐正文：遭惡意抹紅將提告

2019-04-26 17:09

捨台北飲料店返郷務農 種花收入更勝以往

2019-04-26 07:42

芒果界LV 台東「夏雪」來了

2019-04-25 23:28

議員批高雄氣爆善款運用 韓國瑜請法制局蒐證

2019-04-26 18:59

暐順二代接手 傳承老董永續經營關懷弱勢

2019-04-26 08:17

珊瑚產卵大噴發！ 墾丁海底美極了

2019-04-26 11:16

高市圖過期雜誌427開賣 民眾挖寶要快語言學習類常秒殺

2019-04-26 14:10

走過173個日子！台中花博落幕 影片回顧藏洋蔥

2019-04-26 12:34

花東縱谷景觀大道工程 交長肯定

2019-04-25 23:51

花博卡下一步？藍建議公開票選 綠呼籲轉型市民卡

2019-04-26 15:15

拆除新作縣定古蹟東安古橋護欄 當地民眾：破壞古蹟

2019-04-26 15:15

文化部贈台中州廳、路思義教堂「國定古蹟」證書

2019-04-26 10:35

打磨修復舊家具再生 林口圖書館惜福開賣

2019-04-26 13:11

大林蒲地區健康風險評估 6物質危害健康加強關注管制

2019-04-26 15:47

幫母親祈福 連10年辦活動香菇丸賣一送一

2019-04-26 08:59

蘇貞昌視察鳥嘴潭人工湖 允納入遊憩設施帶觀光

2019-04-26 15:59

影／國5南端常塞的海山西路 今天拓寬完工通樂了

2019-04-26 13:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top