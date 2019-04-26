親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

立院三讀了！颱風天出外勤 雇主須提供防護設備或安全措施

蔡英文挨轟「政治淫婦」 柯文哲：她現在吃到苦頭了

台北文學季讓耳朵帶路 街道尋聲喚情感記憶

2019-04-26 17:24中央社 台北26日電

傾聽這座城市，也聆聽自己聲音。2019台北文學季「耳朵帶路－台北街道尋聲」特展今天開跑，主打感官文學，邀請民眾領略台北過往及街道聲音，喚醒共同情感記憶。

由台北市政府文化局主辦、文訊雜誌社策畫執行「耳朵帶路－台北街道尋聲」特展在台北剝皮寮歷史街區開幕，邀請資深廣播人馬世芳、創作歌手柯泯薰等人，各自分享獨有的「聲音記憶」以及在台北街頭成長的回憶。

在記者會現場，主辦單位邀請民眾戴上眼罩，打開耳朵，聆聽消失已久「中華商場」的聲音，讓民眾感受過往台北街景的迷人之音。

馬世芳分享，70年代至90年代的台北，雖然生氣勃勃卻是很粗暴的，街上人們忙碌生計，心情都很浮躁，但近幾年大家重視生活品質，腳步踩穩、節奏放慢，「開始經營自己歲月靜好的小圈子」。

馬世芳說，當民眾放慢腳步時，同時影響了市容，他舉例在車水馬龍的日本街頭，對電視牆的聲音處理很細緻，就算隔著遙遠距離，聲音依舊清晰且沒破音，他認為是科技進步，但與民眾沒大聲喧嘩、車子沒狂按喇叭也有關係。

柯泯薰表示，最難忘的市井聲來自小時候傳統市場，老人們閒話家常及叫賣聲此起彼落，搭配攤販間五顏六色的雜貨，構成屬於她的「獨家記憶」。柯泯薰也在現場演出自創歌曲，展現歌曲中細碎的生活環境音。

總策展人封德屏表示，特展動用上百位作家、藝術家及大量文本，是眾人共同努力的成果。她引用詩人洛夫的詩句：「春醒後，我將以融雪的速度奔回。」用這13個字有顏色、聲音、意象，更體現文學無所不在。

「耳朵帶路－台北街道尋聲」特展今天起至5月19日在剝皮寮歷史街區展出。展覽規劃五大展區，分別以文學、聲音、記憶、書寫、音樂等面向，帶領觀眾領略台北過往年代及街道的聲音；或從文本閱讀，體會創作者遊走街道的身體經驗，以及聲音採集的感官回應。

詩人文化局
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

林口公車轉運站 研擬9條接駁路線

2019-04-26 14:52

請金山分局搬家 李永萍：柯文哲能 侯友宜一定行

2019-04-26 13:13

打磨修復舊家具再生 林口圖書館惜福開賣

2019-04-26 13:11

柯文哲：全力支持創新 產業升級加速北市前進

2019-04-26 10:43

幫母親祈福 連10年辦活動香菇丸賣一送一

2019-04-26 08:59

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01

北市府搶救東區 砸3千萬「軟硬」兼施

2019-04-26 00:00

新北5月新政策 聚焦環保、交通

2019-04-25 23:49

超商、咖啡廳騎樓禁菸 新北9月起開罰

2019-04-25 23:40

朱立倫指柯文哲 誤解公宅功能

2019-04-25 23:38

國民黨新北議員 挺總統人選不同調

2019-04-25 23:33

市府空舍664戶 議員批有何立場徵空屋稅

2019-04-25 23:31

新北3800坪區塊鏈基地距市區較遠 另覓址

2019-04-25 23:31

北市誘釋空屋 參與包租代管 屋主自宅享優惠稅率

2019-04-25 23:26

世界區塊鏈高峰會 新北、杜拜簽MOU

2019-04-25 23:21

貢寮里長自製防蚊網 教里民防治登革熱

2019-04-25 21:42

侯友宜表揚新北發明人 盼落腳深耕地方

2019-04-25 21:42

淡水自行車救護隊 機動性高守護單車族

2019-04-25 21:42

汐止人的痛 李永萍找交通塞車癥結點

2019-04-25 21:42

三芝樂齡水墨班展 長輩彩繪出快樂人生

2019-04-25 21:41

改善五股淹水問題 成州國小進化有如保水大海綿

2019-04-25 20:54

北市空置64億資產？ 議員批柯文哲有何立場徵空屋稅

2019-04-25 17:26

實境體感場所 北市：遊戲內容未分級違規多

2019-04-25 15:06

改善商圈 台北市政府推東區NEXT計畫

2019-04-25 14:49

北海岸怎麼啦？垃圾夾雜海藻綿延20公里 漁船不敢出港

2019-04-25 12:32

連鎖超商、咖啡廳2600處騎樓禁菸 新北9月起開罰

2019-04-25 11:44

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

高雄沒下雨竟淹大水！ 2車一度受困高雄神農路

2019-04-26 10:22

賞螢季負離子「森」呼吸 嘉義精選6條舒活古道

2019-04-26 08:25

上萬人看過的「光影幻境」 桃園鐵玫瑰社區日100元體驗

2019-04-26 07:46

台中花博落幕 144萬張花博卡何去何從？

2019-04-26 10:56

請金山分局搬家 李永萍：柯文哲能 侯友宜一定行

2019-04-26 13:13

有無罵「金門豬」成羅生門 綠金門黨部要陳玉珍說分明

2019-04-25 19:30

遭罵「金門豬」 陳玉珍：已跟立院要錄影比對是誰開罵

2019-04-25 21:05

破解台中花博虧損真相！中市府製作圖卡說明

2019-04-26 15:05

影／苗栗縣府護航違法納骨塔？ 近30年納骨塔案重啟引爭議

2019-04-25 19:38

影／山藥蒜頭香菇雞湯什麼顏色 獲獎志工少女滿腦創意

2019-04-25 20:27

影／發生規模6.9大地震怎麼辦 竹市災防演習獲總統肯定

2019-04-25 20:47

3、4月701件大型車吃罰單 彰化警方5月鎖定違規砂石車

2019-04-26 10:58

影／中華統促黨幫農漁民銷貨到大陸 第一個貨櫃今上路

2019-04-25 17:47

影／烏山頭水庫路跑連環爆炸 警方反恐演練逼真

2019-04-26 14:10

蓋過竹科百餘座廠辦 台商回流暐順營造再受益

2019-04-26 07:58

清潔隊員用心佈置「娃娃資收車」 竟遭民眾惡意檢舉

2019-04-26 15:14

大古山野百合季周末登場 8萬野百合迎賓賞花看飛機起降

2019-04-25 20:37

影／他10年前拿回8顆木玫瑰種子 重振這個偏鄉社區

2019-04-26 09:16

拚經濟 黃敏惠今宣布明年起調降房屋稅

2019-04-25 20:17

林佳龍視查花東縱谷大道 大讚「以路就樹」環保思維

2019-04-25 19:38

甄珍訪韓國瑜李佳芬 愛心滿分無償擔任高雄公益大使

2019-04-25 23:31

雲林縣6個分局長全部調動 難得一見的高階警官大風吹

2019-04-25 20:47

柯文哲南下雲林 有意跟進營養午餐吃有機蔬菜

2019-04-25 18:53

捨台北飲料店返郷務農 種花收入更勝以往

2019-04-26 07:42

改善麥金路交通 林右昌：29日起左轉車要進迴轉道

2019-04-26 09:52

高雄神農路積水消退 恢復單線雙向通車

2019-04-26 13:34

暐順二代接手 傳承老董永續經營關懷弱勢

2019-04-26 08:17

台南沿海種電台董座祕訪黃偉哲 黃要台電加強基層溝通

2019-04-25 21:49

芒果界LV 台東「夏雪」來了

2019-04-25 23:28

珊瑚產卵大噴發！ 墾丁海底美極了

2019-04-26 11:16

北市空置64億資產？ 議員批柯文哲有何立場徵空屋稅

2019-04-25 17:26

藝人田馥甄98歲外公也參賽 竹縣阿公阿婆活力秀競賽

2019-04-26 15:36

縮短醫療差距 衛福部長：打造雲林為視訊醫療示範縣

2019-04-25 19:22

花東縱谷景觀大道工程 交長肯定

2019-04-25 23:51

影／婦人站前長期停車惹非議 鎮長勸說「拜託不要」

2019-04-26 15:41

幫母親祈福 連10年辦活動香菇丸賣一送一

2019-04-26 08:59

文化部贈台中州廳、路思義教堂「國定古蹟」證書

2019-04-26 10:35

改善五股淹水問題 成州國小進化有如保水大海綿

2019-04-25 20:54

備戰用電高峰期 台電邀南投用電400瓩大戶倡節電

2019-04-25 18:54

林口公車轉運站 研擬9條接駁路線

2019-04-26 14:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top