台北文學季讓耳朵帶路 街道尋聲喚情感記憶

2019-04-26 17:24 中央社 台北26日電



傾聽這座城市，也聆聽自己聲音。2019台北文學季「耳朵帶路－台北街道尋聲」特展今天開跑，主打感官文學，邀請民眾領略台北過往及街道聲音，喚醒共同情感記憶。

由台北市政府文化局主辦、文訊雜誌社策畫執行「耳朵帶路－台北街道尋聲」特展在台北剝皮寮歷史街區開幕，邀請資深廣播人馬世芳、創作歌手柯泯薰等人，各自分享獨有的「聲音記憶」以及在台北街頭成長的回憶。

在記者會現場，主辦單位邀請民眾戴上眼罩，打開耳朵，聆聽消失已久「中華商場」的聲音，讓民眾感受過往台北街景的迷人之音。

馬世芳分享，70年代至90年代的台北，雖然生氣勃勃卻是很粗暴的，街上人們忙碌生計，心情都很浮躁，但近幾年大家重視生活品質，腳步踩穩、節奏放慢，「開始經營自己歲月靜好的小圈子」。

馬世芳說，當民眾放慢腳步時，同時影響了市容，他舉例在車水馬龍的日本街頭，對電視牆的聲音處理很細緻，就算隔著遙遠距離，聲音依舊清晰且沒破音，他認為是科技進步，但與民眾沒大聲喧嘩、車子沒狂按喇叭也有關係。

柯泯薰表示，最難忘的市井聲來自小時候傳統市場，老人們閒話家常及叫賣聲此起彼落，搭配攤販間五顏六色的雜貨，構成屬於她的「獨家記憶」。柯泯薰也在現場演出自創歌曲，展現歌曲中細碎的生活環境音。

總策展人封德屏表示，特展動用上百位作家、藝術家及大量文本，是眾人共同努力的成果。她引用詩人洛夫的詩句：「春醒後，我將以融雪的速度奔回。」用這13個字有顏色、聲音、意象，更體現文學無所不在。

「耳朵帶路－台北街道尋聲」特展今天起至5月19日在剝皮寮歷史街區展出。展覽規劃五大展區，分別以文學、聲音、記憶、書寫、音樂等面向，帶領觀眾領略台北過往年代及街道的聲音；或從文本閱讀，體會創作者遊走街道的身體經驗，以及聲音採集的感官回應。