林口公車轉運站 研擬9條接駁路線

2019-04-26 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市林口地區長期在交通尖峰時刻飽受塞車之苦，新北交通局預計在明年中，在機場捷運A9站旁設立「林口轉運站」解決塞車問題，長期爭取的市議員蔡淑君今也召開說明會，除原本規劃8條接駁路線，將再加入長庚華亞線，讓公車路網更加完整。

蔡淑君說，原初步規劃新闢路線文一、文二、文三、民權、中山、仁愛、東湖國宅、南勢8條接駁路線，也加入長庚華亞線及新巴士路線調整規劃，今邀請林口各里長、交通局、經發局及客運業者交換意見，並進行溝通。

林口目前上班時間經常有民眾上不了車，或是公車繞行市區太久才上交流道，蔡淑君指出，新闢的接駁路線在尖峰時間約5到6分鐘就有一班車，且採用運量較高的低地板公車，讓民眾快速到轉運站，再轉乘快速公車經國道前往目的地。

新北交通局指出，林口轉運站預計明年中可以完成，屆時可以解決沒有座位，以及在市區繞行過久問題。蔡淑君說，轉運站是包含在國際媒體園區一同建置，須等到得標程序後才能建置，經發局將轉運站獨立建置，讓設置其成大幅提前。