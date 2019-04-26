改善燃煤空污 中市文山綠光太陽能售電做公益

2019-04-26 14:44 中央社 台中26日電



台中市政府為發展綠色能源，文山綠光計畫從107年9月掛錶發電，到今年3月底為止發電量已達300萬度，環保局今天表示，將售電回饋金5%約126萬元做為公益使用。

環保局長吳志超表示，文山綠光計畫運用文山掩埋場復育地4.83公頃的面積，採用310峰瓦（WP）高效率光電模組，建置太陽能光電模組數量約2萬片，總太陽光電系統裝置容量可達6.1932百萬峰瓦（MWp）以上，每年約有610萬度以上發電量。

吳志超指出，產生的電力，以每戶每年使用3600度的電量計算，足以提供逾1620家戶使用。若以一般電廠每度電排放二氧化碳0.637公斤來計算，採用太陽能發電約可減少3000公噸的二氧化碳排放，相當於種植30萬棵樹木。

吳志超表示，文山綠光計畫自107年9月掛錶發電，截至108年3月底止，6個月間，發電量已達300萬度，學校、政府機關參訪人數逾460人次；文山綠光計畫二期工程也於3月21日完工掛錶發電，全數運轉發電後，將是台中邁向無煤綠能的重要里程碑，對空污改善也有一定的助益。

環保局指出，綠光計畫不僅深耕環教綠能理念，同時也全台首創售電回饋地方作公益。公益回饋估計每年約有新台幣126萬元，包括食物銀行回饋金約每年75萬元，估計有1900家戶以上受惠；另外社福團體以托育資源中心為例，回饋金每年約51萬元，可服務3100人以上。