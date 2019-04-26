打磨修復舊家具再生 林口圖書館惜福開賣

2019-04-26 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



環保局將舊廢棄家具再利用，磨去它們老舊的外觀、修復損壞的骨架，重新打造它們的新生命。圖／林口圖書館提供 分享 facebook 為推廣環保再生觀念，新北市立圖書館林口分館特別和環保局合作，將舊有的廢棄家具打磨去老舊的外觀、修復損壞的骨架，再利用成「再生傢俱」，並搬進圖書館內「惜福閱讀角」展售，鼓勵民眾在家中布置一個閱讀角落，不僅省荷包，也幫忙把收入捐做公益。

為鼓勵大家在家中設置閱讀角落，同時傳達惜福再生，為地球減輕負擔的環保教育觀念，林口分館和環保局特別攜手合作，於圖書館內打造「惜福閱讀角」，展售閱讀書房再生家具，邀民眾一起來挖寶。

林口分館主任陳昱汝說，展售再生家具包括閱讀桌椅、書櫃等，便宜又實用。幫家中布置一個閱讀角落，有助培養閱讀習慣，同時也推廣資源再利用、回饋惜福的想法，家具競標所得並將全數捐贈社福機構。

環保局表示，再生家具是將舊有的廢棄家具再利用，磨去它們老舊的外觀、修復損壞的骨架，重新打造它們的新生命，再透過「幸福小站」將回收、整理後的再生家具，免費提供弱勢與急難家庭使用。

環保局表示，這次與林口分館合作，是首度透過實體展示，開放民眾競標選購。希望藉由圖書館優質的展示空間，擴大服務，讓更多民眾受惠，同時讓這些二手家具可更有效循環利用。