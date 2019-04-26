親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

網PO視力檢測圖 看到這4個數字代表眼睛很健康！

打磨修復舊家具再生 林口圖書館惜福開賣

2019-04-26 13:11聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

環保局將舊廢棄家具再利用，磨去它們老舊的外觀、修復損壞的骨架，重新打造它們的新生...
環保局將舊廢棄家具再利用，磨去它們老舊的外觀、修復損壞的骨架，重新打造它們的新生命。圖／林口圖書館提供
分享
為推廣環保再生觀念，新北市立圖書館林口分館特別和環保局合作，將舊有的廢棄家具打磨去老舊的外觀、修復損壞的骨架，再利用成「再生傢俱」，並搬進圖書館內「惜福閱讀角」展售，鼓勵民眾在家中布置一個閱讀角落，不僅省荷包，也幫忙把收入捐做公益。

為鼓勵大家在家中設置閱讀角落，同時傳達惜福再生，為地球減輕負擔的環保教育觀念，林口分館和環保局特別攜手合作，於圖書館內打造「惜福閱讀角」，展售閱讀書房再生家具，邀民眾一起來挖寶。

林口分館主任陳昱汝說，展售再生家具包括閱讀桌椅、書櫃等，便宜又實用。幫家中布置一個閱讀角落，有助培養閱讀習慣，同時也推廣資源再利用、回饋惜福的想法，家具競標所得並將全數捐贈社福機構。

環保局表示，再生家具是將舊有的廢棄家具再利用，磨去它們老舊的外觀、修復損壞的骨架，重新打造它們的新生命，再透過「幸福小站」將回收、整理後的再生家具，免費提供弱勢與急難家庭使用。

環保局表示，這次與林口分館合作，是首度透過實體展示，開放民眾競標選購。希望藉由圖書館優質的展示空間，擴大服務，讓更多民眾受惠，同時讓這些二手家具可更有效循環利用。

林口分館「惜福閱讀角」閱讀書房再生家具即日起於圖書館展示至年底，並會不定期更換書房家具。詳情可至新北市立圖書館網站查詢。

環保局將舊廢棄家具再利用，磨去它們老舊的外觀、修復損壞的骨架，重新打造它們的新生...
環保局將舊廢棄家具再利用，磨去它們老舊的外觀、修復損壞的骨架，重新打造它們的新生命。圖／林口圖書館提供
分享
環保局將舊廢棄家具再利用，磨去它們老舊的外觀、修復損壞的骨架，重新打造它們的新生...
環保局將舊廢棄家具再利用，磨去它們老舊的外觀、修復損壞的骨架，重新打造它們的新生命。圖／林口圖書館提供
分享

圖書館林口
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

請金山分局搬家 李永萍：柯文哲能 侯友宜一定行

2019-04-26 13:13

柯文哲：全力支持創新 產業升級加速北市前進

2019-04-26 10:43

幫母親祈福 連10年辦活動香菇丸賣一送一

2019-04-26 08:59

調解高手郭麗雯 處理勞資情緒 開啟對話

2019-04-26 00:01

北市府搶救東區 砸3千萬「軟硬」兼施

2019-04-26 00:00

新北5月新政策 聚焦環保、交通

2019-04-25 23:49

超商、咖啡廳騎樓禁菸 新北9月起開罰

2019-04-25 23:40

朱立倫指柯文哲 誤解公宅功能

2019-04-25 23:38

國民黨新北議員 挺總統人選不同調

2019-04-25 23:33

市府空舍664戶 議員批有何立場徵空屋稅

2019-04-25 23:31

新北3800坪區塊鏈基地距市區較遠 另覓址

2019-04-25 23:31

北市誘釋空屋 參與包租代管 屋主自宅享優惠稅率

2019-04-25 23:26

世界區塊鏈高峰會 新北、杜拜簽MOU

2019-04-25 23:21

貢寮里長自製防蚊網 教里民防治登革熱

2019-04-25 21:42

侯友宜表揚新北發明人 盼落腳深耕地方

2019-04-25 21:42

淡水自行車救護隊 機動性高守護單車族

2019-04-25 21:42

汐止人的痛 李永萍找交通塞車癥結點

2019-04-25 21:42

三芝樂齡水墨班展 長輩彩繪出快樂人生

2019-04-25 21:41

改善五股淹水問題 成州國小進化有如保水大海綿

2019-04-25 20:54

北市空置64億資產？ 議員批柯文哲有何立場徵空屋稅

2019-04-25 17:26

實境體感場所 北市：遊戲內容未分級違規多

2019-04-25 15:06

改善商圈 台北市政府推東區NEXT計畫

2019-04-25 14:49

北海岸怎麼啦？垃圾夾雜海藻綿延20公里 漁船不敢出港

2019-04-25 12:32

連鎖超商、咖啡廳2600處騎樓禁菸 新北9月起開罰

2019-04-25 11:44

紓解汐止交通夢靨 李永萍推火車納入1280月票優惠

2019-04-25 11:08

挑戰台灣四極點 新北身障者騎電動手搖自行車環台

2019-04-25 10:46

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

台南議長跑票案風波 郭信良：新潮流別再打七傷拳

2019-04-25 17:22

賞螢季負離子「森」呼吸 嘉義精選6條舒活古道

2019-04-26 08:25

高雄沒下雨竟淹大水！ 2車一度受困高雄神農路

2019-04-26 10:22

上萬人看過的「光影幻境」 桃園鐵玫瑰社區日100元體驗

2019-04-26 07:46

有無罵「金門豬」成羅生門 綠金門黨部要陳玉珍說分明

2019-04-25 19:30

台中花博落幕 144萬張花博卡何去何從？

2019-04-26 10:56

感覺韓國瑜太陽剛 葉匡時：若溫柔點、高雄爭議會小點

2019-04-25 17:04

兒童遊戲人口「外流」？9成基隆孩童曾到外地特色公園

2019-04-25 16:16

遭罵「金門豬」 陳玉珍：已跟立院要錄影比對是誰開罵

2019-04-25 21:05

新式警察制服帥氣卻不實用 基層搖頭自費買配備

2019-04-26 11:15

影／苗栗縣府護航違法納骨塔？ 近30年納骨塔案重啟引爭議

2019-04-25 19:38

影／發生規模6.9大地震怎麼辦 竹市災防演習獲總統肯定

2019-04-25 20:47

影／山藥蒜頭香菇雞湯什麼顏色 獲獎志工少女滿腦創意

2019-04-25 20:27

影／中華統促黨幫農漁民銷貨到大陸 第一個貨櫃今上路

2019-04-25 17:47

3、4月701件大型車吃罰單 彰化警方5月鎖定違規砂石車

2019-04-26 10:58

蓋過竹科百餘座廠辦 台商回流暐順營造再受益

2019-04-26 07:58

大古山野百合季周末登場 8萬野百合迎賓賞花看飛機起降

2019-04-25 20:37

拚經濟 黃敏惠今宣布明年起調降房屋稅

2019-04-25 20:17

甄珍訪韓國瑜李佳芬 愛心滿分無償擔任高雄公益大使

2019-04-25 23:31

林佳龍視查花東縱谷大道 大讚「以路就樹」環保思維

2019-04-25 19:38

影／他10年前拿回8顆木玫瑰種子 重振這個偏鄉社區

2019-04-26 09:16

請金山分局搬家 李永萍：柯文哲能 侯友宜一定行

2019-04-26 13:13

雲林縣6個分局長全部調動 難得一見的高階警官大風吹

2019-04-25 20:47

蔡其昌會勘海線4所學校工程總經費2.7億 教育部允諾

2019-04-25 15:04

柯文哲南下雲林 有意跟進營養午餐吃有機蔬菜

2019-04-25 18:53

捨台北飲料店返郷務農 種花收入更勝以往

2019-04-26 07:42

中市交大事故服務中心再升級 獨立區域新設備服務市民

2019-04-25 16:40

桃園唯一使用國中校舍龍興非營利幼園 共享資源好處多

2019-04-25 17:23

暐順二代接手 傳承老董永續經營關懷弱勢

2019-04-26 08:17

改善麥金路交通 林右昌：29日起左轉車要進迴轉道

2019-04-26 09:52

台南沿海種電台董座祕訪黃偉哲 黃要台電加強基層溝通

2019-04-25 21:49

北市空置64億資產？ 議員批柯文哲有何立場徵空屋稅

2019-04-25 17:26

模擬強震他喊「地震開始」 副市長、消防局長全趴下

2019-04-25 15:19

縮短醫療差距 衛福部長：打造雲林為視訊醫療示範縣

2019-04-25 19:22

珊瑚產卵大噴發！ 墾丁海底美極了

2019-04-26 11:16

有洋蔥！3年「姑代母職」 一句母親節快樂讓她淚流

2019-04-25 16:13

花東縱谷景觀大道工程 交長肯定

2019-04-25 23:51

高雄神農路積水消退 恢復單線雙向通車

2019-04-26 13:34

幫母親祈福 連10年辦活動香菇丸賣一送一

2019-04-26 08:59

街角變公園 宜蘭市美麗變身獲獎還成打卡景點

2019-04-25 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top