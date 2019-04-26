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幫母親祈福 連10年辦活動香菇丸賣一送一

2019-04-26 08:59聯合報 記者余采瀅╱即時報導

台中第五市場丸東商號，連續10年在母親節前辦「香菇丸買一送一活動」。記者余采瀅／...
台中第五市場丸東商號，連續10年在母親節前辦「香菇丸買一送一活動」。記者余采瀅／攝影
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母親節愛心促銷多，台中第五市場丸東商號連續10年在母親節前辦「香菇丸買一送一活動」，今年5月6日上午9點開賣，販賣所得全數捐給弱勢團體；台中有飯店也連續6年推出蛋糕買一捐一活動，讓弱勢家庭也能感受母親節溫暖。

創立40餘年的丸東商號，因老闆李西東的母親10年前發生車禍遭撞，肇事者家境清寒，經協調向對方求償3萬元，李母把車禍理賠金全數捐出，讓兒子舉辦愛心義賣，為幫母親祈福，往後每年母親節前夕都辦義賣活動，迄今已邁入第10年。

李西東說，去年慶祝40周年，香菇丸從600斤加碼到1000斤，今年義賣不縮水，仍維持1000斤，原價1斤140元，特價70元，每人限購2斤，販賣所得7萬元全數交社會局捐給十方啟能中心。他說，每年40分鐘就被搶購一空，甚至有人早上7點就來排隊，十分踴躍。

台中長榮桂冠酒店也連續6年舉辦「蛋糕買一捐一活動」，5月10日前購買任一顆母親節蛋糕，飯店就捐一顆蛋糕給弱勢家庭的媽媽們，讓愛傳遞。飯店業者說，過去5年共送出598顆蛋糕給弱勢家庭，更有不少客人直接將買的那顆捐出去，請飯店幫忙捐贈，讓愛雙倍傳遞。

慶祝母親節，法布甜也在4月底，連續6天在台北火車站舉辦法式鳳梨酥義賣，原價每個50元，活動期間每個只賣10元，每日限量100個，所得用來幫助弱勢的單親媽媽。

台中第五市場丸東商號，連續10年在母親節前辦「香菇丸買一送一活動」，今年5月6日...
台中第五市場丸東商號，連續10年在母親節前辦「香菇丸買一送一活動」，今年5月6日上午9時開賣，販賣所得全數捐給弱勢團體。記者余采瀅／攝影
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台中長榮桂冠酒店連續6年舉辦「蛋糕買一捐一活動」，5月10日前購買任一顆母親節蛋...
台中長榮桂冠酒店連續6年舉辦「蛋糕買一捐一活動」，5月10日前購買任一顆母親節蛋糕，飯店就捐一顆蛋糕給弱勢家庭的媽媽們。圖／台中長榮桂冠酒店提供
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母親節義賣

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