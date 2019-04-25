更便民 北市交通局計畫補足重慶北路公車專用道

2019-04-25 22:27 聯合報 記者 聯合報 記者 劉柏均 ╱即時報導



台北市交通局今日在大稻埕戲院的簡報室召開說明會，計畫將重慶北路南向的公車專用道延伸補足，交通局長陳學台表示，希望能將台北棋盤式公車專用道更完整落實，讓台北市大眾運輸系統除了便宜，更能因為便捷而吸引民眾多加使用。

交通局資料中顯示，目前計畫將重慶北路（民生西路-南京東路）的西側建設公車專用道，全長約300公尺，將在重慶北路64巷及46巷之間設立一處公車站台，並取消原本提供給左轉至南京西路的路邊站牌（朝陽公園站）， 而提供給15條路線需要右轉至南京西路的公車的路邊站牌則保留，並在46巷口外新增一條行人穿越道，方便民眾前往新設站台。

交通局表示，未來除了車道及車站的改變外，未來也會禁止車輛在重慶北路及南京西路口迴轉，改由透過南京太原路口及重慶長安路口迴轉。

朝陽里長呂國維在會中表示，希望能將保留給公車右轉的路邊停靠站，再往南京西路方向移動一點，讓公車停靠在三線道位置，避免因原處的二線車道狹窄，導致車流阻塞。

對此交通局回應，會將里長意見考量在計畫中，透過說明會蒐集完地方居民意見後，在五月時將修改完成的計畫，送給市長核定，預計在今年下半年會進行工程設計，109年上半年開始施工。