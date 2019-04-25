新北超商咖啡店騎樓將罰癮君子 禁菸六都不同調

2019-04-25 22:01 中央社 台北25日電



新北市衛生局今天宣布連鎖超商及咖啡店騎樓即日起禁菸，9月起將對癮君子開罰，可謂六都最嚴；台中有無菸超商騎樓，但表示咖啡店外需討論，其他城市對公共場合禁菸各有政策，台南表示，不會立即跟進新北。

新北市衛生局公布首波納入騎樓禁菸的連鎖超商及咖啡店，包括7-ELEVEN、全家、OK、萊爾富、美廉社及星巴克、85度C、路易莎咖啡等8家連鎖業者，9月1日起開罰，最高可罰1萬元。

新北市已公告無菸環境，包括公園綠地、高中以下學校門口、家長接送區、周邊人行道及公車候車亭、診所前騎樓，若加上連鎖超商及咖啡店等騎樓地，新北無菸環境將增加至8700處。

台中市衛生局表示，台中市自民國105年起創全國之先，與四大超商統一、全家、萊爾富與OK合作，建立「無菸超商騎樓」環境；截至目前為止，已有66家超商加入，在超商產權範圍內的騎樓規定禁菸，張貼禁菸標誌，公告和勸導，成為禁菸示範場所。違者開罰新台幣2000至1萬元。

咖啡廳騎樓禁菸部分，台中市衛生局表示，有待研擬討論。

台南市政府衛生局國民健康科長陳淑娟表示，現階段台南僅止於宣導，請連鎖超商、咖啡店等店家及癮君子配合，莫在騎樓地抽菸，台南不會立即跟進新北市政府的強制性作為。

她表示，目前台南公告31處無菸區域，315所學校周遭也禁菸，今年衛生局禁菸作為將朝向公共運輸系統，今年將公告14個公車轉運站全面禁菸，違者罰款新台幣2000元至1萬元，公車亭禁菸是下一個階段。

高雄市衛生局社區心衛中心主任蘇淑芳表示，高雄市1月1日起實施「公車、計程車候車亭全面禁菸」，宣導期3個月，4月1日起依菸害防制法裁處違法者。衛生局已在左營高鐵公車站裁處2件，每件2000元。

她說，高雄市下階段鎖定四大超商騎樓禁菸，將和超商協商，希望儘快施行。

桃園市政府衛生局指出，依菸害防制法第15條第1項第13款規定，市政府擬具「指定桃園市公車站候車亭為全面禁止吸菸場所」，並於3月30日至4月13日完成預告，規劃禁菸範圍是356處公車站候車亭屋簷的垂直投影面積區域，預定5月起公告，宣導期6個月。

桃園市政府衛生局表示，營造無菸環境是打造桃園成為健康城市的方向，市府初步將以公車站候車亭為主，未來再逐漸推廣到周邊區域，提供市民健康的無菸生活環境。

台北市衛生局健康管理科長林夢蕙表示，會研議後再來看該怎麼做，並指出台北市已推動許多戶外禁菸場所，包含校園無菸步道涵蓋率達9成以上、無菸登山步道135條，信義香堤商圈更是台北市第一個全面禁菸的商圈，北市衛生局會持續進行菸害防制。