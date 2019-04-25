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改善五股淹水問題 成州國小進化有如保水大海綿

2019-04-25 20:54聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

豪雨或颱風來襲時，低窪地區民眾飽受淹水之苦，新北五股成州地區也深受其害，新北市2016年起首創新北市透水保水自治條例」，開發基地須採透水保水設計，新北市水利局也針對五股成州地區淹水問題，在成州國小投入保水工程，今年2月完工，成功轉型加入防汛裝備，對抗暴雨造成的淹水情況。

五股成州國小為達到滯洪效益，在地底下設計了500噸地下貯水池，下雨時讓雨水儲存在地面下方的地下儲水池，有效滯延與消滅洪峰。同時，利用學校操場作為雨水收集地，把雨水處理過後貯存在學校屋頂，設置二元供水系統，把自來水及雨水區分在不同管線，並將回收雨水作為沖廁所與澆灌植物的水源，以這樣的做法，估可省下約一半的水費。

水利局表示，五股成州國小的治水方法是階段性在進行，透水保水工程完工後，未來還會繼續推動抽水站的建立，以降低災損風險。為了讓校園不再淹水，成州國小除了要繼續改善水利基礎建設以及提升排水能力外，也將增加吸水功能，讓透水保水工程能夠更加落實雨水回收再利用的功用。

目前，新北市除了五股成州國小外，自強國中、自強國小及板橋國中皆已完成工程，而三重高中正在積極施工中，水利局表示，除正在施工的學校外，針對新北市容易淹水地區的學校，也會以每年2所的速度來推動執行水保水工程，讓新北市成為名符其實的海綿國際城市。

海綿城市是以新一代城市雨洪管理的概念，新北市在2016年通過全國首創的「新北市透水保水自治條例」，針對夏季常發生的豪大雨，所有開發基地必須採用透水保水設計，像是雨水貯留設施、透水鋪面、雨撲滿等，以解決短暫強降雨排水系統的負擔。

同時，在2017年訂定「新北市透水保稅技術規定」，未來如果要建設公園、道路或學校等，都必須設置雨水貯存或再生水回收系統，並由水利局檢查把關。

豪雨或颱風來襲時，低窪地區民眾飽受淹水之苦，新北市水利局針對當地淹水問題，在新北...
豪雨或颱風來襲時，低窪地區民眾飽受淹水之苦，新北市水利局針對當地淹水問題，在新北成州國小投入保水工程，對抗暴雨造成的淹水情況。圖／新北水利局提供
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豪雨或颱風來襲時，低窪地區民眾飽受淹水之苦，新北市水利局針對當地淹水問題，在新北...
豪雨或颱風來襲時，低窪地區民眾飽受淹水之苦，新北市水利局針對當地淹水問題，在新北成州國小投入保水工程，對抗暴雨造成的淹水情況。圖／新北水利局提供
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新北五股成州國小為達到滯洪效益，在地底下設計了一個500噸的地下貯水池，下雨時讓...
新北五股成州國小為達到滯洪效益，在地底下設計了一個500噸的地下貯水池，下雨時讓雨水儲存在地面下方的地下儲水池，有效滯延與消滅洪峰。圖／新北水利局提供
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豪雨或颱風來襲時，低窪地區民眾飽受淹水之苦，新北市水利局針對當地淹水問題，在新北...
豪雨或颱風來襲時，低窪地區民眾飽受淹水之苦，新北市水利局針對當地淹水問題，在新北成州國小投入保水工程，對抗暴雨造成的淹水情況。圖／新北水利局提供
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新北五股成州國小為達到滯洪效益，在地底下設計了一個500噸的地下貯水池，下雨時讓...
新北五股成州國小為達到滯洪效益，在地底下設計了一個500噸的地下貯水池，下雨時讓雨水儲存在地面下方的地下儲水池，有效滯延與消滅洪峰。圖／新北水利局提供
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豪雨或颱風來襲時，低窪地區民眾飽受淹水之苦，新北市水利局針對當地淹水問題，在新北...
豪雨或颱風來襲時，低窪地區民眾飽受淹水之苦，新北市水利局針對當地淹水問題，在新北成州國小投入保水工程，對抗暴雨造成的淹水情況。圖／新北水利局提供
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淹水

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