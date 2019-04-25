汐止人的痛 李永萍找交通塞車癥結點

2019-04-25 21:42 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



有意投入新北市第12選區立委的李永萍，找在地議員廖先翔及交通專家站在新台五、大同路口，看壅塞的交通要怎麼改善。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 塞車問題一直是汐止人的痛，在今年初交通塞爆，10分鐘的路程，硬是塞了兩個小時，更是引起大家的不滿，今(25)日上午有意投入新北市第12選區立委的李永萍，找了在地議員廖先翔及交通專家站在新台五、大同路口，看壅塞的交通要怎麼改善。

國民黨立委擬參選人李永萍表示，今天跟在地的議員廖先翔，邀請了交通專家、前台北市交通局長羅孝賢，他現在也是專業的大學老師，研究整個智慧化還有公共運輸交通系統的專家，到我們汐止人每天的最痛、非常壅塞的路口來進行一個會勘，因為就我們心心念念的捷運汐止民生線，就算能順利推動，建設也要十年的時間，如果這段時間，人口一直增加，用路需要當然也增加，再加上捷運施工期間一定會陷入可怕的黑暗期，所以，我們未雨籌謀，要想出一個用管理、減量的方式來解決。

市議員廖先翔指出，交通要解分為兩部分，一個是減量、而另一個就是增加往台北的平面道路，所以，希望在目前台鐵騰空的機車、自行車道，或是配合將來輕軌的延伸，是不是能夠增設平面道路，這是路網的增加。那另一部分，就是大眾運輸的提升，未來也會在議會提出，是不是將1280，也把台鐵納入。還有就是大型車、連結車也很多，對交通來說也是一大負擔，將來是不是也能限制上班時間車輛的通行，同時再搭配號誌智慧科技化，以數據化的方式來調整號誌運作。

至於大貨車在尖峰時段是不是可以限制他在市區通行，淡江大學運輸管理系副教授羅孝賢則提出，智慧交通管理還有大眾運輸工具優化，大貨車這一塊是有機會，我們在尖峰時間，希望他不要上路，可以做管制的方式。

李永萍說，1280這一卡到底的部分，能不能將台鐵納入，這就是永萍未來在擔任立法委員非常重要的主張，現在要解決這個瓶頸，就必須中央地方一起通力合作。