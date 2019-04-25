淡水自行車救護隊 機動性高守護單車族

2019-04-25 21:42 觀天下 記者許端驛／淡水報導



淡水消防分隊成立自行車救護巡邏隊，由救護員及義消每兩人一組，騎乘單車載著急救用品，讓單車族相當肯定。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 新北市淡水消防分隊因常常接到在自行車道民眾受傷的案例，且救護車體積龐大，無法進入自行車道進行救護工作，因此成立自行車救護巡邏隊，由救護員及義消每兩人一組，騎乘單車載著急救用品，每個月發生近20件受傷事件，經過自行車救護隊即可快速處理，也讓單車族相當肯定。

淡水區有許多的自行車道，從關渡開始連接竹圍到紅樹林，進到淡水老街的金色水岸，甚至能夠延申至崁頂到三芝北海岸，都是許多自行車愛好者的單車天堂，尤期假日更有許多親子單車族，新北市淡水消防分隊更成立自行車救護巡邏隊。

淡水消防分隊員蘇韋禎表示，目前自行車救護隊有六到八位成員，都是經過訓練的救護員及義消，而配備更是齊全，每兩人一組，騎乘單車，前往自行車道針對受傷民眾，進行簡易救護，而救護隊的自行車還有附掛許多醫療器材，都能夠在第一時間內進行簡單的外傷包紮處理。

淡水義消副分隊長蘇鴻璋表示，過去救護車要進到淡水河岸的自行車道幾乎不可能，都只能夠靠人力抬擔架，耗費 時間，因此有自行車救護隊之後，隊員會在假日時加強巡邏於淡水人潮多的自行車道，過去就每個月都會發生近20件的民眾受傷事件，大多都是跌倒或是較輕的外傷，經過自行車救護隊即可快速處理，另外要是碰上較嚴重的傷害，也可以先由專業的救護人員照護，等待救護車到來後送醫院，讓自行車運動可以多一份保障。